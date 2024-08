Animes e mangás impulsionam o estudo de japonês no mundo

O Doutor Michael J. Norris, Deputado Distrital no Estado Americano de Nova York no artigo Exploring Japanese Popular Culture as a Soft Power Resource analisa como a cultura popular japonesa, especialmente através de animes, mangás, videogames e outros produtos culturais, tem sido utilizada como um recurso estratégico de soft power (poder brando).

Neste artigo, o Dr. Norris discute como a exportação cultural japonesa gerou uma atração por uma imagem positiva e o papel do Japão como disseminador de videogames e jogos de computador, tendências da moda, anime, mangá e culinária, transformando o Japão em um "visual arbiter of cool". O “Cool Japan” é uma iniciativa do governo japonês para promover a cultura japonesa globalmente, destacando aspectos que são considerados “legais” por pessoas de fora do Japão.

O artigo também identificou que este resultado é expresso pelo número de alunos estrangeiros estudando japonês no mundo que em 1990, no auge do milagre econômico japonês, somavam 981.407, enquanto em 2003, o número de estudantes de japonês havia saltado para 2.356.745.

No entanto, esses números continuam em crescimento. O Ministério da Relações Exteriores do Japão divulgou Pesquisa sobre Educação em Língua Japonesa no Exterior FY2021 realizada pela Japan Foundation, onde aproximadamente 3,79 milhões de pessoas em 141 países e regiões estudam japonês.

O impacto dos animes e mangás incentiva o estudo da língua Japonesa no Brasil

O artigo A Presença da Mídia na Socialização Contemporânea dos Jovens: O Caso do Anime como Convite ao Estudo da Língua Japonesa de Nancy Naomi Ueda e Leiko Matsubara Morales explora o impacto dos animes na socialização dos jovens e como isso influencia o aumento do número de aprendizes da língua japonesa no Brasil.

As autoras apresentaram resultados de pesquisas realizadas com aprendizes de japonês na Universidade de São Paulo (USP) que mostraram que grande parte dos estudantes foi inicialmente atraída pela língua japonesa em função do interesse por animes e mangás. Além disso, o artigo discute iniciativas recentes que buscam associar a cultura pop japonesa ao ensino da língua no Brasil, sugerindo que essa combinação é eficaz para atrair e engajar novos alunos.

No artigo A influência cultural japonesa através dos desenhos animados: animes culturais ou fruto da cultura de massa? Eliana Cristina de Alvarenga Saraiva Gorgatti, explora como a influência dos animes no Brasil tem sido significativa na formação cultural dos jovens e no aumento do interesse pelo aprendizado da língua japonesa. A autora argumenta que os animes não são apenas um produto de entretenimento, mas também um veículo de transmissão cultural que impacta diretamente no comportamento e nas escolhas educacionais dos jovens brasileiros.

O artigo conclui que os animes possuem um papel vital na motivação para o aprendizado da língua japonesa entre os jovens brasileiros. Eles funcionam como uma porta de entrada para a cultura japonesa e podem ser vistos como uma ferramenta educativa poderosa que vai além do entretenimento para influenciar positivamente as escolhas culturais e educacionais dos jovens.

Os dados da pesquisa sobre as instituições de língua japonesa no mundo divulgada pela Japan Foundation relata que no Brasil a quantidade de estudantes de língua japonesa totalizou 26.157. Esse número de estudantes classifica o Brasil em 14º lugar mundial. A entidade informou que nova pesquisa de 2024 será realizada a partir de setembro. Os resultados da pesquisa serão compilados em um relatório com as informações mais recentes sobre a situação atual do ensino de língua japonesa.

Oportunidades de carreira e bolsas de estudos no Japão

A Embaixada do Japão no Brasil divulgou o regulamento para o processo de seleção 2025 para bolsas de estudo de graduação e pós-graduação no Japão. Para a graduação, entre os critérios está definido a nacionalidade brasileira; ter ensino médio completo ou conclusão prevista até março de 2025; ter nascido após 02/04/2000; ter conhecimento avançado da língua inglesa e conhecimento da língua japonesa; é necessário ter disposição para estudar japonês e assistir aulas nesse idioma; disponibilidade de embarque na 1ª semana de abril de 2025; além disso, devem possuir um histórico ou boletim do ensino médio com alto rendimento escolar.

A JETRO – Japan External Trade Organization é uma iniciativa governamental que oferece um portal dedicado a profissionais qualificados interessados em trabalhar no Japão. O portal destaca as oportunidades em diversas indústrias, desde grandes corporações até pequenas e médias empresas japonesas que procuram profissionais com habilidades para suportar suas operações globais. Além disso, o site fornece guias sobre como estudar, trabalhar e se estabelecer no Japão, enfatizando a importância de habilidades técnicas e proficiência em idiomas para se destacar no competitivo mercado japonês.

Benefícios e oportunidades de aprender japonês

Sobre o aprendizado do idioma japonês e outras línguas na modalidade on-line, Sergio Arruda, franqueado Yázigi Vila Leopoldina em São Paulo e gestor do modelo All Line é crítico da flexibilidade absoluta para o aprendizado de idiomas e relata que “aulas on-line podem ter um problema recorrente que é manter a motivação para evitar a desistência dos alunos. Assim, para mitigar o problema é fundamental criar um sistema com turmas fixas, sempre os mesmos alunos, o mesmo professor, o mesmo engajamento e que ao invés de seguir o esquema ‘venha a hora que quiser’ porque as pessoas acabam não indo em hora alguma, a melhor opção é definir horários, reservar a agenda, ter um professor que conhece o aluno e como resultado buscar a entrega de um aprendizado eficaz”.

Finalizando, o professor e economista Diercio Ferreira, CEO da Techtalent Innovation and Language School destaca que “aprender japonês facilita o acesso a oportunidades de trabalho em empresas japonesas e melhora a competitividade no mercado global. Além disso, permite compreender a rica cultura japonesa, desde negócios até entretenimento, fortalecendo habilidades cognitivas e a capacidade de resolução de problemas. Em suma, aprender japonês abre portas para novas oportunidades profissionais e culturais em um cenário internacional cada vez mais interconectado”.