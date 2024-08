Exposição O Legado Suíço na Amazônia ocorre em Florianópolis

A exposição "O Legado Suíço Brasileiro na Amazônia" está em cartaz em Florianópolis até o dia 15 de setembro, proporcionando aos visitantes uma oportunidade para conhecer o legado suíço na região amazônica, com enfoque na arte, ciência e sustentabilidade.



A mostra é organizada por três instituições: Embaixada da Suíça, Museu Paraense Emílio Goeldi e a Associação Artística Cultural Oswaldo Goeldi. O objetivo principal da curadoria é oferecer aos visitantes uma chance de mergulhar mais fundo nesta conexão entre a Suíça e a Amazônia.

A exposição une acervos do século XVIII em conjunto com a tecnologia de realidade aumentada. Através dessa união, os visitantes têm a oportunidade de explorar a fauna e a flora brasileira, além de observar artefatos e memórias.



O projeto reuniu observadores em todas as cidades por onde passou, como Brasília, Porto Alegre e São Paulo, com um recorde de público de mais de 50 mil visitantes registrados. A exposição continuará a itinerar pelo país até 2025, promovendo o intercâmbio cultural para todas as cidades onde estará presente, finalizando em Belém durante a COP 30, trazendo à tona a importância da preservação cultural e ambiental.