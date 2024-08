Arena Cross conheceu os quatro campeões da temporada 2024

Com arquibancadas lotadas e disputas na pista, o Arena Cross conheceu no último sábado, 10, os campeões das quatro categorias do evento. No saldo da noite, três brasileiros e um norte-americano com os troféus de melhores de uma temporada que reuniu atletas de mais de 10 diferentes países. Mais uma vez a final da competição foi disputada em São Paulo-SP.

Foram cinco corridas e mais de seis mil pessoas nas arquibancadas especialmente montadas ao lado da roda gigante do Parque Villa-Lobos, um dos cartões-postais da capital paulista. Na pista, grandes disputas que elevaram ainda mais o nível de dificuldade do evento. Das quatro categorias realizadas na noite, apenas uma delas teve o campeão vencendo também sua corrida.

Na 50cc, Pietro Fraga perdeu a prova, mas se sagrou campeão. Na 65cc, Lorenzo Ricken foi outro que acabou campeão mesmo terminando na segunda colocação. Na AX2, Bernardo Tibúrcio foi o único que venceu sua prova, sendo campeão em uma disputa decidida em milésimos de segundo, enquanto na PRO, o escocês Dean Wilson venceu a corrida, triunfo que não foi suficiente para tirar o título do norte-americano, Ryan Breece.

Para o campeão, uma prova administrada, mas com um nível alto de dificuldade. “Eu sabia que seria uma prova muito complicada, muito mais difícil do que as etapas anteriores por tudo que ainda estava em jogo. Não passei bem durante a semana, mesmo assim consegui administrar minha vantagem somando pontos nas duas baterias e coroando a temporada com o troféu”, analisou Breece.

Esta foi a 26ª edição do campeonato que reúne alguns dos principais nomes do motocross de todo o mundo. Somente nas duas categorias com motos mais potentes, foram 14 diferentes países com representantes na disputa. Agora o evento já começa a se planejar para a próxima temporada, definindo as cidades, equipes e atletas.