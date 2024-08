Espetáculo "Capiba, pelas ruas eu vou" estreia em São Paulo

A capital paulista recebe o musical "CAPIBA, pelas ruas eu vou", que leva aos teatros do país a história do compositor pernambucano Lourenço da Fonseca Barbosa (1904-1997), mais conhecido como Capiba. O musical une o popular e o lírico com músicas performadas por uma orquestra de câmara e 43 bailarinos e cantores do projeto Aria Social. Serão duas apresentações nos dias 13 e 14 deste mês, no Teatro Sabesp Frei Caneca. A cidade de São José do Rio Preto, a 400 km da capital, também recebe o espetáculo no Teatro Humberto Sinibaldi Neto, nos dias 10 e 11 de agosto. Todas as sessões começam às 20h e os ingressos estão disponíveis a partir de R$15.

Criado com o objetivo de valorizar a cultura pernambucana, o espetáculo também marca os 35 anos do projeto Aria Social, que atende crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, transformando vidas por meio da arte. A entidade oferece aulas de dança e música, realizadas na sua sede, em Jaboatão dos Guararapes (PE). “Estamos levando 75 pessoas envolvidas no musical. A maioria são alunos que estão fazendo sua primeira turnê, fora de Pernambuco, e sua primeira viagem de avião. Então, a temporada nos teatros do Sudeste é também uma oportunidade e experiência única para eles”, comenta a bailarina, diretora geral do musical e presidente do projeto, Cecília Brennand.

Segundo a bailarina, Capiba é o maior compositor de frevos pernambucanos, mas sua obra vai muito além desse ritmo, com valsas, choros, maracatus, sambas, marchas e música erudita. “Capiba criou centenas de composições, entre elas, a ópera ‘Missa Armorial’. É isso que mostramos no espetáculo, a multiplicidade e a riqueza do seu legado”, diz. A direção musical e a regência do espetáculo são da maestrina Rosemary Oliveira, vice-presidente do Aria Social, e a concepção, direção artística e coreografia são de Ana Emília Freire.

Com duração de cerca de uma hora, o musical apresenta a trajetória de Lourenço da Fonseca Barbosa, nascido em Surubim, no Agreste pernambucano, em 1904. Filho de um mestre de banda, Capiba já lia partituras antes de aprender a ler. “Valsa Verde”, uma de suas composições mais famosas, é uma das que, entre frevos dos anos 30, valsas, sambas, maracatus, ciranda, marchas e ópera, servem de trilha para “CAPIBA, pelas ruas eu vou”. O espetáculo conta também com uma orquestra de câmara e projeções de cinema e fotografias que fazem o público mergulhar no espetáculo.

Seguindo o princípio do Aria Social, de educação pela arte, parte das sessões marcadas são exclusivas para instituições de ensino. “CAPIBA, pelas ruas eu vou” tem figurino de Beth Gaudêncio, direção audiovisual e videografia de Max Levay, design de luz e operação de Cleison Ramos, design de som e operação de Isabel Brito e projeção de Gabriel Furtado.

Sobre o Aria Social

O Aria Espaço de Dança e Arte foi criado em 1991 pela bailarina Cecília Brennand com o objetivo de abrigar e integrar todas as artes e contribuir para sua democratização cultural. Em 2004, foi transformado em Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), sem fins lucrativos, e passou a se chamar projeto Aria Social. Com ênfase na formação de bailarinos-cantores, na introdução ao universo musical e ao empreendedorismo, a entidade produziu 16 espetáculos e mais de 10 mil crianças e famílias foram impactadas pelo seu trabalho em Pernambuco.

O projeto tem como missão promover a transformação humana através da arte-educação, oferecendo formação e profissionalização na música e na dança a 588 crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. Além de apoiar as famílias desses alunos, oferecendo capacitação em técnicas de artesanato e fomentando o empreendedorismo social a 140 mães artesãs, por meio do projeto Casa de Maria, fundado em 2017.

Serviço:

CAPIBA, pelas ruas eu vou

Teatro Humberto Sinibaldi Neto

Endereço: Av. Brg. Faria Lima, 5381 - Vila São José, São José do Rio Preto - SP.

Data: 10 e 11 de agosto

Horário: 20h

Classificação: Livre

Ingressos: De R$30 a R$70

Link para ingressos

Teatro Sabesp Frei Caneca

Endereço: Shopping Frei Caneca - R. Frei Caneca, 569 - Consolação, São Paulo.

Data: 13 e 14 de agosto de 2024

Horário: 20h

Classificação: Livre

Ingressos: De R$30 a R$70

Uhuu.com – com taxa de serviço

Link para ingressos