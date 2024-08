Viajar em lua de mel é opção para 73% dos casais brasileiros

De acordo com um levantamento realizado pelo portal Casar.com, e publicado no site Mercado e Eventos, 73% dos casais brasileiros optam por viajar em lua de mel. Outro dado captado mostra que 15% do orçamento total da festa é destinado ao momento a dois do casal.



Para Osmar Rodrigues, diretor da Travel Class, agência de viagens nacionais e internacionais personalizadas e consultoria em experiências de luxo, o percentual apresentado no levantamento é o esperado, já que “alguns noivos pensam apenas na cerimônia e na festa, deixando faltar verba para a lua de mel”.



Em contrapartida, Rodrigues afirma que o percentual de casais que realizam viagens de luxo pode chegar a 95% quando as condições financeiras são melhores. “O turismo de lua de mel de luxo, quando escolhem um destino brasileiro, geralmente é procurado por noivos que não têm muito tempo para sua viagem. Fernando de Noronha, por exemplo, é o local mais procurado nesse aspecto”. Rodrigues também aponta, em sua análise, os destinos internacionais mais procurados. “Vejo que os casais costumam buscar por Belmond Cap Juluca em Anguilla no Caribe, The Ritz-Carlton em Nikko no Japão, Angama Mara Masai em Mara no Quênia e Four Seasons Resort em Bora Bora na Polinésia Francesa, sempre levando em consideração o que cada hotel/local tem a oferecer”, afirma.

“Antigamente, os noivos deixavam a lua de mel para segundo ou terceiro plano. Hoje, muitos casais planejam seu destino antes dos preparativos para o casamento, e muitos se casam fora de seu domicílio, fazendo o chamado Destination Wedding. Depois que seus convidados voltam, geralmente eles seguem em lua de mel no mesmo destino ou em locais próximos”, exemplifica Rodrigues.



Diante das restrições ocasionadas pela covid-19 entre os anos de 2020 e 2021, o setor de viagens projetou movimentar cerca de R$ 40 milhões em 2022, segundo pesquisa feita pela plataforma casamentos.com.br, divulgada pela Forbes. Além de destinos brasileiros — para quem não se sente seguro para viajar ao exterior —, locais em conexão com a natureza (especialmente praias isoladas) e a busca por hotéis de alto nível se mantiveram em alta.



“Alguns destinos que estão na rota do turismo de luxo na lua de mel são, por exemplo, as Ilhas Gregas, a Polinésia Francesa, as ilhas Caribenhas como Turks & Caicos e St. Barthelemy, além dos safáris realizados no Quênia, Tanzânia, Namíbia e Botswana”, relata o diretor da Travel Class.



Para saber mais, basta acessar: https://www.travelclass.tur.br/