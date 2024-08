Tatuador dos Estados Unidos Pham Minh Phuc é o campeão da 4ª Tattoo Week Online

O americano Pham Minh Phuc, do Texas, venceu a edição 2024 da Tattoo Week Online na categoria “Melhor do evento". A 4ª Tattoo Week Online aconteceu nos dias 19, 20 e 21 de julho, transmitida a partir do Anime Friends para o mundo via canal oficial da Tattoo Week no YouTube e Facebook.

O trabalho autoral do vencedor trouxe detalhes e cores, mostrando todo o talento do tatuador. O prêmio foi o troféu da Tattoo Week, que será enviado ao Texas. Em novembro, nos dias 15, 16 e 17 acontece a 12ª Tattoo Week SP, no Expo Center Norte. A edição será a maior de todas, com quase 700 estandes e um público estimado de mais de 100 mil pessoas.

O concurso de tatuagem em 29 categorias inclui nesta edição novas categorias como “Geométrico”, “Revelação” e “From Hell”, originária a partir do gênero terror ou horror, encontrado na literatura e no cinema. Foram apresentados 700 trabalhos de diferentes estilos, de 147 cidades brasileiras e cinco países (USA, Austrália, Portugal, Espanha e Canadá), julgados por 40 jurados. Alguns estavam presentes no estúdio de forma presencial e outros de forma remota.

Novas categorias

Na categoria “From Hell”, o vencedor foi o tatuador Filipe Castro, de Brasília, no Distrito Federal. Na categoria “Geométrico”, quem venceu foi a tatuadora Josie Dal-Bó, do Hermetik Studio da cidade São Paulo. E por fim na categoria “Revelação”, o campeão foi o tatuador Tiago Rios, que atende na região sul do Brasil, na cidade de Toledo, no Paraná, no estúdio Equilátero e em Porto Alegre, no estúdio INKPACT Tattoo Gallery, no Rio Grande do Sul.

Tatuadora e analista de sistemas são eleitos Miss e Mister Tattoo Week Online 2024

Realizado neste sábado (20), a Tattoo Week Online, no Anime Friends, localizado no Anhembi, centro de convenções em São Paulo, o concurso elegeu a Miss, Giovanna Camasão, de 31 anos, tatuadora, natural de Campinas, interior de São Paulo, que tem 50% do corpo tatuado. “Estou muito orgulhosa de mim mesma e é um sonho realizado. Quero ser uma inspiração para outras mulheres incríveis, para que elas vejam que podem sim, ser exatamente o que quiserem. Quero incentivar cada uma delas, para que se sintam seguras e orgulhosas com suas tatuagens”, diz.

Morador da Praia Grande, litoral sul de São Paulo, o analista de sistemas Daniel Wu, de 36 anos, é o novo Mister Tattoo Week Online. Trabalha em um banco, quebrando os paradigmas de que uma pessoa tatuada não possa trabalhar em empregos convencionais. “Agora, como novo Mister Tattoo, quero mostrar ao mundo que podemos ser quem somos, sem perder nossa essência, fazendo o que pessoas comuns fazem, respeitando a diversidade”.

Segundo Esther Gawendo, diretora-executiva da Tattoo Week, o concurso trouxe a valorização da beleza da pessoa tatuada, para promover inclusão e diversidade, quebrando preconceitos ainda existentes. Os jurados avaliaram beleza, postura, conexão com a arte, talento pessoal e profissional e qualidade com harmonia das tatuagens. Também foram considerados estilo, atitude e personalidade.

O concurso recebeu inscrições de candidatos de todo o país. Entre eles, foram 27 finalistas, que concorreram como Miss e Mister Tattoo Week Online – 11 homens e 16 mulheres, que foram julgados ao vivo por uma equipe de jurados, no sábado.

Tattoo Week lança curso gratuito de tatuagem e piercing para jovens de favelas

A Tattoo Week, um dos maiores eventos de tatuagem do mundo e a Tattoo do Bem, braço social da instituição, anunciou no sábado (20), a abertura das inscrições com 600 vagas para cursos gratuitos de tatuagem e body piercing (500 vagas para piercing e 100 para tatuagem) voltados somente para jovens das favelas da capital de São Paulo e região metropolitana. Esta iniciativa oferece oportunidades a jovens talentosos, capacitando-os não apenas como artistas, mas também como potenciais empreendedores, contribuindo assim para a geração de renda em suas famílias e para afastá-los da ociosidade.

A iniciativa conta com o apoio da CUFA Brasilândia- Central Única das Favelas, que agrega mais de 700 favelas na cidade de São Paulo.

Segundo Ana Carolina de Oliveira Barberino, vice-presidente da Cufa Brasilândia, somente nesta região da cidade moram mais de 1 milhão de pessoas em favelas. “Dar oportunidade de geração de renda é a forma mais efetiva de promover melhorias na vida dessas pessoas”, avalia.

Para Esther Gawendo, o evento reconhece a importância de capacitar novos profissionais para atender a demanda do mercado. ”O curso gratuito não apenas promove a arte da tatuagem e do body piercing, mas também estimula o desenvolvimento do empreendedorismo, preparando os jovens para entrar com sucesso nesse setor promissor”, diz.

“A Tattoo Week reafirma seu compromisso de promover a arte, a educação e o empreendedorismo, destacando seu papel importante de transformação e inclusão social’’, destaca Alan Spadone, CEO da Tattoo Week.