Viação Santa Cruz celebra 66 anos com ações promocionais

A Viação Santa Cruz completou 66 anos, em 14 de junho, e comemorou com ações promocionais para seus clientes. Ao longo do mês, a empresa ofereceu 16% em cashback para recargas acima de R$ 50, no aplicativo Santa Cruz Pay. Já no dia da celebração do aniversário, foi possível comprar passagens com 66% de desconto, com a carteira digital.

Francisco Carlos Mazon, CEO da empresa, garantiu que a iniciativa de celebração do aniversário da Santa Cruz foi importante para a instituição. “Vai servir de inspiração para outras datas importantes para nossa empresa. Foi um aprendizado no mês de junho, e um belo aprendizado. Vamos adotar mais vezes”, afirmou.

A Viação Santa Cruz

A empresa de transporte de passageiros atende, atualmente, uma área geográfica entre as rodovias Fernão Dias (BR- 381), Castelo Branco, Anhanguera (SP-330) e Bandeirantes (SP-348), com garagens de operação em São Paulo e Alfenas (MG). A sede administrativa da viação fica localizada em Mogi Mirim (SP).

As atividades da Viação Santa Cruz são divididas em 95% transporte rodoviário de passageiros e 5% em fretamento. A frota da viação contempla mais de cem cidades entre interior, região metropolitana e capital do estado de São Paulo e sul do estado de Minas Gerais. As linhas que atendem Alfenas, Poços de Caldas, Pouso Alegre e Varginha, situadas no Sul de Minas, são operadas pela SC MINAS TRANSPORTES, desde 2022, quando foi criada.

O Panorama do Setor 2023-2024, elaborado pela Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), revelou que no transporte interestadual, São Paulo e Minas Gerais são os destinos mais frequentes, seja em relação à quantidade de viagens ou de passageiros. O relatório também apontou que o transporte de passageiros não fretado apresentou um aumento de 17% em 2023, com relação a 2022. Em janeiro do mesmo ano, um dos períodos de pico de movimentação, foram transportados 2,29 milhões de passageiros interestaduais.

Mazon destaca que o transporte rodoviário de passageiros é conhecido pela segurança que pode oferecer. “O transporte de ônibus é extremamente seguro, inclusive para o meio ambiente. A Santa Cruz, se preocupa em manter veículos novos - nossa frota tem idade média inferior a dois anos. Os veículos Euro 6, o mais atualizado em redução das emissões de poluentes, compõem 60% da frota e, tanto na carroceria quanto nos chassis, nossos ônibus são dotados das últimas evoluções de tecnologia voltada para segurança”, concluiu.

História da empresa

A Viação Santa Cruz foi fundada em 1958, mas a história da empresa começou ainda em 1952, quando o empresário Eugênio Mazon criou a linha de ônibus no interior do estado de São Paulo. Com uma jardineira, veículo usado para transporte coletivo à época, Mazon conduzia 14 estudantes entre Araras, Conchal e Mogi Mirim.

A empresa acompanhou o desenvolvimento industrial e a expansão da região, cresceu com a aquisição de outras empresas e expandiu o atendimento para São Paulo, Poços de Caldas, Andradas e Espírito Santo do Pinhal. Mais tarde, comprou as empresas Nasser e Cristália, e passou a interligar as cidades do sul de Minas Gerais às cidades da região de Campinas e São Paulo.

Em 2023, a empresa foi vencedora do 54º Concurso de Comunicação Visual e Pintura de Frotas, desta vez na categoria especial Memória do Transporte. A identidade, uma de suas pinturas mais tradicionais, com as iniciais SC remetendo às curvas da estrada, foi elaborada na década de 1980 e reaplicada para celebrar os 65 anos da empresa. A Viação Santa Cruz já havia ganhado a 49º edição do concurso em 2018.