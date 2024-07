Thiago Carvalho lança obra sobre cinema no Estação NET Rio

O livro aborda essa efervescente cena independente que despontou na região, se expandindo também para regiões periféricas, cuja característica central era sua dimensão celebratória, festiva e gregária, incorporando elementos da socialidade da cultura urbana da cidade e arredores. O movimento estava também inserido em um cenário mais amplo de transformação do cinema brasileiro, que teve início na mudança do século a partir de transformações sociais e tecnológicas no ambiente cultural, e que se transformou, a partir de 2010, na geração de renovação do cinema brasileiro do período.



O foco de interesse foi buscar compreender o papel desempenhado pelos cineclubes, eventos e espaços de exibição, na formação de identidade da geração local, a partir do estudo de cinco de seus principais eventos: Festival Brasileiro de Cinema Universitário, Incinerasta, Cachaça Cinema Clube, Mostra do Filme Livre, e Cineclube Mate Com Angu.



Entre as questões abordadas estão aspectos como: o papel das escolas e cursos de cinema na formação dos grupos; as transformações tecnológicas da época; a importância do curta-metragem na cena; o movimento cineclubista no Rio de Janeiro nos anos 2000; a expansão do audiovisual para a periferia; o resgate histórico e a relação com a institucionalidade existente na região.



Como integrante dessa geração, o autor compartilha de suas experiências formativas e seus anseios, possuindo, dessa forma, interesse pessoal em contar uma história que entende como socialmente relevante. Mas, para além disso, pensa que esse movimento possui importância histórica para a cena de cinema e audiovisual da cidade e do país. Dada sua intensidade e capacidade de mobilização, e seu caráter celebratório e libertário de experimentação de linguagens e práticas, representou impacto e força contundentes no sentido de desestabilizar as formas de fazer e assistir cinema então estabelecidas, abrindo possibilidades de renovação.



A intenção foi apresentar um panorama sobre as características principais da cena, assim como apresentar um registro que sirva como fonte de memória documental, com retrospecto e referências a manifestações, eventos, agentes e produções dos grupos estudados, de forma a possibilitar futuras pesquisas. Entendendo também que a análise de grupos e contextos que adquiriram capacidade de mobilização e efervescência cultural, representa material para o debate, sempre necessário, sobre questões e desafios, sociais e artísticos, presentes na construção da trajetória do cinema brasileiro.



O livro é uma adaptação de sua dissertação de mestrado, defendida no Programa de Pós-Graduação em Mídias Criativas da Escola de Comunicação da UFRJ em novembro de 2022. Trata-se de uma investigação preliminar, de importante movimento cultural ocorrido na região, efetuada por meio de abordagem qualitativa, com base em levantamento bibliográfico e documental e a partir de entrevistas semiestruturadas com alguns de seus integrantes.



A ideia da adaptação para o livro foi retirar, na medida do possível, o excessivo teor acadêmico, construindo uma linguagem mais simples, direta e acessível, de forma a permitir o alcance por parte de um público mais amplo. Ainda assim, trata-se de um livro de divulgação científica, organizado e estruturado segundo os aspectos formais da pesquisa.



"Mesmo com as limitações naturais de um primeiro estudo sobre tema complexo, é uma satisfação poder compartilhar uma história e uma memória que considero relevantes acerca de bastidores culturais, pouco lembrados, de nosso cinema e do nosso território. Penso que se trata de um capítulo importante, tanto da trajetória recente de movimentos culturais e geracionais no campo do audiovisual no Rio de Janeiro, quanto do cineclubismo e do cinema no país, que não apenas necessitam de reconhecimento histórico, mas também servem como referências, para novas gerações, na contínua reinvenção de futuros para os desafios e complexidades contemporâneas para o audiovisual brasileiro", conta.



"Para mim, pessoalmente, é uma forma não só de disseminar conhecimento para além dos círculos acadêmicos restritos, permitindo que os resultados encontrados sejam compartilhados com um público mais amplo, e incitando o debate sobre o tema, mas também um gesto de reverência à memória da rede afetiva de sociabilidade e coletividade que constituiu meu ser social, e que segue atuante no tecido social do RJ", diz.