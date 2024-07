Atividades lúdicas reforçam o aprendizado durante as férias

As férias escolares já começaram e os jovens estudantes que irão prestar vestibular esse ano não veem a hora de aproveitar o descanso. Estar com a família e desfrutar de momentos de lazer é essencial para recarregar as energias. Atividades físicas e lúdicas proporcionam uma sensação de bem-estar e relaxamento, mas ao mesmo tempo, mantém o cérebro ativo, o que será importante para o segundo semestre, com diversas provas de vestibular chegando.

Embora o foco das férias não deva ser os estudos, é importante manter um contato leve e contínuo com o aprendizado, ainda que de forma prazerosa. Isso pode ser feito através da leitura de livros, audiobooks, assistindo séries documentais, ou peças teatrais; ou utilizando formatos de estudo de forma gamificada, unindo entretenimento e concentração.

De acordo com Glaucia Sobral, coordenadora dos segmentos Ensino Fundamental Anos Iniciais e Educação Infantil do Elite Rede de Ensino, os responsáveis podem propor diversas atividades em família, até mesmo dentro de casa, com o objetivo de desenvolver habilidades essenciais à aprendizagem e de criar juntos memórias para a vida toda.

Passeios ao ar livre: passear ao ar livre, e estar em contato com a natureza, seja na serra ou na praia, e fazer isso em confraternização com a família é uma ótima forma de aliviar o estresse e aproveitar o tempo juntos. Atividades culturais: ir ao cinema, exposições, museus ou ao teatro pode ser uma maneira divertida de aprender e relaxar ao mesmo tempo. Jogos de tabuleiro: utilizar jogos de tabuleiro para passar o tempo em família ou em amigos é uma forma divertida de estimular a concentração e a interação. Estudo em grupo: criar grupos de estudo onde os alunos possam se divertir juntos enquanto aprendem é uma excelente estratégia, inclusive podendo criar desafios internos que estimulem o estudo de forma competitiva e saudável. Tempo de tela: as telas merecem atenção, mas é preciso dosar. É importante incluir com responsabilidade o uso de recursos digitais e televisivos. Aplicativos e funções que permitam delimitar o tempo de uso são bons aliados para garantir o equilíbrio. Atividades físicas: ao exercitar o corpo, também exercitamos a mente. Participar de atividades físicas, principalmente por meio do esporte em grupo, trabalha a socialização, o refinamento de habilidades criativas e estimula hábitos saudáveis também na alimentação e na higiene.

“O que não é recomendável durante as férias é deixar de descansar e não se distrair com atividades que não possuem relação com o Enem. É essencial que haja uma pausa para o corpo e a mente. O ócio pode ser muito criativo. O fazer nada também ajuda na tomada de decisões. Realizar atividades de diversão é fundamental para este momento, ajuda a aliviar o estresse e recarrega as energias para o segundo semestre. A dedicação aos estudos deve continuar, mas de forma leve, sem causar desconforto ou pressão”, finaliza Glaucia.