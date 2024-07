Flórida recebeu mais de 1 milhão de brasileiros em 2023

Mais de 1 milhão de turistas brasileiros viajaram para a Flórida em 2023, conforme publicação feita pelo Guia Viajar Melhor. Segundo a matéria, os números foram divulgados durante a abertura do Florida Huddle 2024, um evento turístico realizado em fevereiro deste ano no Miami Beach Convention Center. Esta foi a primeira vez que o número de viajantes vindos do Brasil ao estado norte-americano ultrapassou a marca do milhão desde 2019, período pré-pandemia.

Com isso, o Brasil ocupou a terceira posição no ranking de países que mais enviaram turistas à Flórida, com 1,02 milhão de viajantes. O primeiro lugar ficou para o Canadá, que não teve os números atualizados divulgados no evento, seguido do Reino Unido, que enviou 1,14 milhão de turistas ao estado norte-americano. A Colômbia ocupou a quarta posição, com 565 mil viajantes, e o México ficou em quinto lugar, com 514 mil turistas contabilizados na Flórida em 2023.

Durante o evento, Jacob Pewitt Yancey, diretor de Análise de Consumo do Visit Florida, destacou o potencial do mercado brasileiro no turismo local. Segundo ele, apesar de o número de turistas ainda não ter superado os índices pré-pandêmicos, o fato de se chegar a 1 milhão de turistas brasileiros é animador. “[os números de turistas] ainda não estamos como em 2018 e 2019, ainda tem uma recuperação pela frente, mas o fato de chegar a 1 milhão de brasileiros foi um marco animador para nós”, disse Yancey.

Turistas brasileiros na Flórida

O número de visitantes brasileiros na Flórida teve um aumento considerável nos últimos anos, de acordo com os gráficos anuais apresentados no evento. Porém, ainda não alcançaram os patamares pré-pandêmicos. Em 2019 a Flórida recebeu 1,30 milhão de viajantes vindos do Brasil e, anteriormente, havia registrado 1,46 milhão de turistas brasileiros em 2015.

A Flórida está entre os destinos dos EUA que mais recebem viajantes vindos do Brasil, principalmente em cidades como Miami e Orlando. Na comparação com os Estados Unidos, o estado teve, inclusive, uma recuperação superior na preferência dos viajantes brasileiros. Enquanto a Flórida retomou 85% do volume de visitas pré-pandemia, o país norte-americano, como um todo, conseguiu recuperar a margem de 77%.

Miami foi a cidade com mais visitas de brasileiros (74%), destino conhecido, principalmente, suas praias, dentre elas Palm Beach, Fort Lauderdale, Tampa Bay Area e South Beach, região escolhida para quem busca praticar esportes aquáticos como os passeios de parasailing em Miami.

As atrações costeiras são reconhecidas por turistas que viajam à cidade, que podem visitar a região durante um passeio de barco em Miami oferecido por empresas de viagens e que permite explorar a Baía de Biscayne e suas paisagens naturais.

Orlando aparece como a segunda cidade da Flórida mais visitada por brasileiros (62%) e seus grandes atrativos são os parques temáticos conhecidos mundialmente. Em 2023, conforme publicação da CNN Brasil, 696 mil viajantes vindos do Brasil foram para Orlando, um aumento de 21% em comparação com 2022.

Interesse dos brasileiros pelos Estados Unidos

Um levantamento feito pelo Visit Florida e apresentado durante a Florida Huddle 2024 mostrou, por exemplo, que o interesse dos brasileiros em viajar para o estado norte-americano não diminuiu nos últimos anos, apenas as visitas. Para este fato, o executivo citou, por exemplo, a questão da emissão do visto dos Estados Unidos, que foi mais lenta no ano anterior, o que pode ter reduzido o volume de viagens.

A reabertura das fronteiras e a emissão dos vistos após a pandemia gerou uma longa fila de espera com o esgotamento das agendas de entrevistas dos consulados e embaixadas em 2022. Em 2023, por outro lado, a emissão de vistos americanos para brasileiros ultrapassou a marca de 1,125 milhão, considerado como um recorde para o país.