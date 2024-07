Ator Seo In Guk realiza fanmeeting em São Paulo

A SAM Entretenimento apresenta, em 24 de agosto, o evento “Fanmeeting Seo In Guk - Ao Seu Dispor”, na casa de espetáculos Vibra São Paulo, em São Paulo. Esta modalidade de evento promove o encontro do fã com o artista em um ambiente que permitirá interações pessoais entre os participantes.

O “Fanmeeting Seo In Guk - Ao Seu Dispor” é o segundo encontro nessa modalidade, com um artista coreano, realizado pela produtora, no Brasil. A SAM Entretenimento é uma produtora de shows e eventos da cultura coreana com parcerias com empresas do ramo de entretenimento coreano.

Sam Lee, diretor executivo da SAM Entretenimento, explica a escolha da cidade de São Paulo para a realização do evento: “São Paulo é a maior cidade do país e um dos principais centros econômicos e culturais da América Latina. O estado tem uma vasta rede de rodovias, facilitando o acesso de pessoas de outras regiões do Brasil e mesmo do exterior, com o maior aeroporto do país”.

A programação do encontro será dividida em blocos, com apresentações musicais, jogos interativos, sessões de perguntas e respostas, e oportunidades para interação direta com Seo In Guk. As interações opcionais incluem foto individual, fansign (momento para autógrafos) e hi touch (toque de mãos).

Ingressos e setores do evento

Os ingressos estão à venda no site kticket.com.br, e tem disponibilidade para os setores cadeira, poltrona e plateia superior, com valores entre R$ 300 e R$ 1.100. O evento conta, no total, com seis setores - entre eles estão VIP, premium e camarote. As entradas começaram a ser vendidas no final de junho.

A produtora de eventos disponibiliza a entrada solidária, ingresso com 25% de desconto sobre o valor da entrada inteira, para todos os setores, exceto para os combos. Para ter direito à entrada solidária, é necessário doar uma peça de roupa de frio em boas condições.

O portal de entretenimento voltado para a cultura coreana K4US realizou um levantamento que revela o aumento de 350% de eventos com artistas coreanos no Brasil, em uma década. Segundo a pesquisa, em 2013, o país sediou apenas seis shows de k-pop, frente a 27 em 2023.

Seo In Guk

Seo In Guk é um dos artistas mais conhecidos da Coreia do Sul. O artista revelou sua aptidão para a música e tornou-se nacionalmente conhecido com a participação no programa de caça-talentos do k-pop “Superstars K”, e venceu a competição em 2009. No mesmo ano, Seo In Guk lançou sua música de estreia.

Em 2012, Seo In Guk estreou como ator, com um papel secundário em “Love Rain”, e foi protagonista de “Reply 1997”, produção para a qual realizou a gravação de dois duetos, entre eles a canção “All For You”.

A carreira na música continuou em paralelo com a atuação, e em 2022, ele venceu a categoria de melhor ator na premiação Asia Artist Awards. No final de 2023, estrelou o K-drama de suspense Death 's Game, no qual passa por um jogo com a morte, demonstrando sua versatilidade como ator, se distanciando de seus papeis com tramas românticas.

“Seo In Guk é um artista amplamente admirado pelos brasileiros. Nosso objetivo é proporcionar a ele uma experiência acolhedora, refletindo o carinho que o Brasil tem a oferecer”, diz Lee, ressaltando que o evento “não apenas celebra o talento de Seo In Guk, mas também fortalece a ponte cultural entre o Brasil e a Coreia do Sul”.