Quadro na TV aberta mostra desafio de empreender no Brasil

O quadro “O Empreendedor”, que está sendo exibido no programa Melhor da Noite na Band TV, tem mostrado as dificuldades e os desafios de pequenos empreendedores em nosso país.



Liderado pelo CEO do Grupo Euro17, Marcelo Carvalho, "O Empreendedor" se propõe a resolver desafios complexos enfrentados por pequenos e médios empresários.



A cada episódio Marcelo Carvalho visita uma empresa diferente mergulhando nos problemas apresentados pelos participantes. Desde pequenos negócios individuais até empresas estabelecidas em busca de prosperidade, cada caso é abordado de forma meticulosa na busca de soluções práticas.



O CEO do Grupo Euro17 não está sozinho nesse desafio. O quadro utiliza a expertise dos especialistas em marketing, finanças, administração, vendas e operações estruturadas do Grupo Euro17, que junto com a visão estratégica de Marcelo Carvalho, buscam a identificação de oportunidades e a correção de falhas que possam atrapalhar o bom andamento dos negócios.



"As histórias emocionam, envolvem e trazem os altos e baixos com momentos que alternam o olhar crítico e assertivo do CEO, Marcelo Carvalho, com dicas essenciais que ajudam a colocar os empreendedores no caminho certo para que possam prosperar", afirma Juliana Felipe, diretora de marketing do Grupo Euro17.



Além das sessões práticas de consultoria, "O Empreendedor" oferece aos telespectadores uma visão privilegiada dos bastidores, mostrando o dia a dia de pequenos empresários, com seus pontos fracos e seus momentos de superação, mostrando uma experiência educativa para quem enfrenta o mesmo desafio.



Exibido em todo o país por meio da Band TV, o programa tem inspirado não apenas os empreendedores, mas também profissionais interessados em entender o funcionamento e a rotina por trás de pequenos empreendimentos.



“A combinação de mentoria direta, análise de tendências e redirecionamento, torna esse momento especial para aqueles que buscam não apenas sobreviver, mas prosperar no mundo dos negócios”, disse o VP de Marketing do Grupo Euro17, Moacyr Pasquini.



As orientações dos especialistas tornam "O Empreendedor" uma fonte de insights e orientação para pequenos empresários de diferentes mercados. O que é reforçado pelo CEO do Grupo Euro17.



"O Empreendedor" não é apenas um quadro em um programa de televisão, ele tem sido um catalisador de transformação para aqueles que desejam criar sua própria empresa, mostrando que além de capital é preciso atenção aos detalhes, um plano de negócios e principalmente muita dedicação”, conclui Marcelo Carvalho.



“O Empreendedor” é apresentado todas às terças-feiras, a partir das 20h30 na Band TV durante o programa Melhor da Noite.