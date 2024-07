Miss Grand São Paulo 2024 acontece em julho

No dia 11 de julho, a cidade de Barueri vai abrigar o evento que irá definir a Miss Grand São Paulo 2024. Desde 1954, quando Martha Rocha conquistou a nação e conquistou o título de primeira Miss Brasil, muitas meninas em todo o país passaram sonhar com tal honraria.

Cerca de 70 anos se passaram e, ainda hoje, os concursos de beleza fazem sucesso. “Esperamos encontrar uma mulher estonteante para concorrer no certame nacional e se tornar a nova representante do Brasil no certame internacional, quem sabe trazendo o título internacional para o nosso país”, adianta Katherine D'Amaro, showrunner do evento.

O Miss Grand São Paulo 2024 será realizado no Teatro Alphaville, em Barueri (SP). Às 19h será dado o início a uma recepção no foyer, enquanto o início do concurso começará às 20h, no teatro. Os ingressos são limitados e parte da renda será doada para o Instituto Filhos da Luz.

Um espetáculo que vai além da beleza

Na noite do evento, além de desfilar, as candidatas também demonstrarão suas habilidades artísticas, competindo em diferentes categorias, como elegância e oratória – além da passarela, claro. Além da beleza, as candidatas também precisam se destacar pelo compromisso com as causas sociais e o empoderamento feminino.

As candidatas devem ser capazes de dialogar em diversos ambientes, debater temas importantes e mostrar uma formação ampla e abrangente. No entanto, o concurso não tem apenas a missão de encontrar uma mulher que represente tudo isso.

Katherine D'Amaro destaca que a ideia é também fazer do evento um espetáculo artístico jamais visto no meio. “O objetivo é equiparar as Misses a outros artistas, valorizando essa profissão e levando-a a um local de destaque. E, assim, fomentar o meio e incentivar a entrada de patrocínio para o mercado, fortalecendo o trabalho dos profissionais envolvidos no setor”.

Aquela que levar para casa o título de Miss Grand São Paulo terá a chance de participar do Miss Grand Brasil, representando a cidade. Também haverá premiações para o segundo e terceiro lugares, além da aguardada Miss Voto Popular. Como o nome sugere, a Miss Voto Popular será escolhida pelo público por meio das redes sociais.

Um sonho documentado

Uma das novidades do Miss Grand São Paulo 2024 é a produção de um documentário sobre esse universo. “Foi bastante desafiador encontrar patrocínio em um mercado que está muito desacreditado”, afirma D’Amaro. “Mas foi muito emocionante quando assistimos ao teaser do documentário. Foi realmente de arrepiar, pois sabemos todo o perrengue, e todas as coisas que foram se desdobrando e ainda estão acontecendo”, celebra.

Intitulado “Em Busca da Coroa”, a produção acompanha de perto a jornada das Misses, mostrando os bastidores desse universo. “Ver esse trabalho se materializando em forma de documentário, que eternizará esse processo de autoaperfeiçoamento que estamos acompanhando e construindo junto com mulheres tão batalhadoras, realmente, não tem preço”, diz.

O teaser da produção está disponível no Youtube