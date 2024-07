Tattoo Week Online estreia no Anime Friends com estande geek

Com estande especializado em tatuagem “Geek” e “Comics”, a 4ª edição da Tattoo Week Online desembarca no Anhembi, no Anime Friends, considerado um dos maiores eventos de cultura anime e pop asiática da América Latina.

O evento acontece de 18 a 21 de julho, com transmissão para o mundo todo pelo canal oficial da Tattoo Week no YouTube e Facebook. A edição marca a estreia da Tattoo Week no universo geek e a parceria com a Cufa Brasilândia, por meio de um projeto exclusivo que será anunciado durante o evento.

Para Alan Spadone, CEO da Tattoo Week, o evento pretende bater a participação recorde de 1 milhão de visitantes pelo YT e redes oficiais da TW, que aconteceu na Tattoo Week Online no período da pandemia. “O digital permite-nos ampliar e democratizar a participação de todos em todas as partes do mundo”, destaca Spadone.

Democratizando a participação

O objetivo dos organizadores é realizar um evento efetivamente democrático, que possa trazer a participação de tatuadores de diferentes estilos ao concurso de tattoo e piercing, e de todas as partes do planeta. Apenas a categoria “Melhor do evento”, de tema livre, deve ser iniciada e finalizada dentro do evento. Os artistas precisam inscrever-se nos canais da Tattoo Week.

“É muito gratificante poder estrear a participação da Tattoo Week Online no Anime Friends, considerado o maior evento de cultura anime e pop asiática da América Latina. Queremos que essa parceria se estenda e que juntos, possamos crescer ainda mais, trazendo tecnologia, inovação e provando que o mercado tattoo e geek está em plena ascensão e que ainda vai conquistar grandes espaços”, destaca Esther Gawendo, diretora-executiva da Tattoo Week.

Experimenta Tattoo, espaço reúne uma nova experiência na arte de tatuar

Na esteira desse crescimento, a Tattoo Week criou através da Klan Tattoo uma escola para formação profissional de tatuadores e piercers. “Há grande procura e interesse pelos cursos , que oferecem formação teórica e prática. Também os formandos têm a oportunidade de participar de estágios nas unidades da Klan Tattoo”, destaca Esther Gawendo, diretora-executiva da Tattoo Week.

Na Tattoo Week Online, a Klan Tattoo Escola de Tatuagem organizará o estande Experimenta Tattoo. O espaço vai reunir uma nova experiência na arte de tatuar e de praticar o piercing. Os visitantes poderão viver a experiência de tatuar ou fazer piercing. Composto por bancadas equipadas disponíveis com peles e orelhas artificiais, será possível ter o primeiro contato com a arte tattoo, manusear a maquininha e tatuar. Ou com o piercing, perfurando orelhas artificiais. A experiência é totalmente gratuita e não precisa de inscrição, basta chegar ao estande.

Inclusão de três novas categorias no concurso de tatuagem

O ponto alto e tradicional da Tattoo Week Online é o concurso de tatuagem em 29 estilos, aberto a tatuadores do Brasil inteiro e do exterior. O concurso inclui ainda os melhores piercings.

A iniciativa tem revelado grandes talentos artísticos e a banca de jurados é composta pelos mais conceituados profissionais do mercado. Nesta 4ª edição, teremos a inclusão de três novas categorias na disputa: “Geométrico”, “Revelação” e “From Hell”.

Na sexta, 19 de julho, concorrem as categorias Série Desenho PB; Série Desenho Colorido; Costas; Fechamento; Biomecânico/Orgânico; Tribal/Neo-tribal; Oriental; Aquarela e Old School/Tradicional Europeu e Piercing Melhor Procedimento. No sábado, 20 de julho, é a vez dos estilos Visagismo; Comics/Anime; Pontilhismo; Geométrico; Blackwork; Lettering/Caligrafia; New School; Whipshading; Colorido; Preto e Cinza e Temas Brasileiros. E no domingo, 21 de julho, competem as categorias Revelação; Fineline; From Hell; Neotradicional; Fusion; Portrait; Realismo e Melhor do Evento.

Somam 600 artistas inscritos, de 147 cidades brasileiras e cinco países (USA, Austrália, Portugal, Espanha e Canadá). São 100 inscritos a mais que a última edição online.

O julgamento será feito por juízes independentes, tanto presenciais na sede da Tattoo Week quanto online.

Concurso de Miss e Mister Tattoo Week Online

Os 27 finalistas, que concorrem como Miss e Mister Tattoo Week Online – 11 homens e 16 mulheres, serão julgados ao vivo por uma equipe de jurados, no sábado, terceiro dia do evento.

No total, 200 participantes disputaram o título e marcaram a despedida dos vencedores de 2023, Fernanda Beckert, body piercer, gaúcha da cidade de Santo Ângelo e Rafael Serious, tatuador de Siqueira Campos, no Paraná.

O concurso permite a participação de pessoas trans, valorizando a inclusão e a diversidade e o rompimento de padrões. ”Acreditamos que a evolução dos critérios, como deixar de pedir as medidas do corpo e a altura das jovens, permitir a participação de homens e mulheres trans estão entre os mais importantes. Nosso intuito é quebrar os preconceitos ainda existentes contra a pessoa tatuada, além de quebrar estereótipos de que uma pessoa trans, por exemplo, não pode vir a se tornar Miss ou Mister”, enfatiza Esther.

Tattoo Week SP acontece em novembro

Segundo Enio Conte, presidente da Tattoo Week e idealizador do projeto, o evento Online oferece a possibilidade de um amplo intercâmbio mundial. “Queremos ampliar a visibilidade da arte na pele, quebrando as barreiras da distância. Mas, nosso evento presencial também vai acontecer e já está marcado para 15, 16 e 17 de novembro no Expo Center Norte”, informa.

Serviço

4ª Tattoo Week Online

Dias 18, 19, 20 e 21 de julho (quinta, sexta, sábado e domingo)

Quinta: 10h às 21h | Sexta: 10h às 22h | Sábado: 10h às 22h | Domingo: 10h às 21h

Acesso por meio do YouTube: https://www.youtube.com/@TattooWeekoficial e

Facebook: https://www.facebook.com/tattooweek