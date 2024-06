Exposição "Origens" de Manu Pivatti: viagem visual e humanitária

A ArboREAL, em parceria com a Alma Eventos Brasil, apresenta "Origens", uma exposição fotográfica de Manu Pivatti que destaca a beleza e a riqueza cultural dos povos indígenas da Amazônia. A exposição, inaugurada para o público no dia 27, poderá ser vista até o dia 26 de agosto. A entrada é gratuita, com necessidade de agendamento prévio, especialmente para grupos que desejam visitas guiadas.

“Origens” é o resultado das extensas expedições de Manu Pivatti na Amazônia, onde atuou como voluntário em logística para ONGs da área da saúde. Ao longo dessas expedições, Manu imergiu na vida cotidiana de várias tribos indígenas, acumulando um acervo de mais de 10 mil fotografias e uma coleção de artefatos únicos.

"As experiências antropológicas e culturais, somadas às adversidades enfrentadas para sobreviver na selva, moldaram minha versatilidade e capacidade de adaptação como fotógrafo. As extensas jornadas por terra, água e ar me permitiram conhecer intimamente as origens do Brasil," afirma Manu Pivatti.

A exposição apresenta fotografias exclusivas de rituais indígenas, raramente testemunhados por externos, e artefatos de grande valor antropológico, histórico e cultural, como um tronco utilizado no Ritual Xinguano do Kuarup e as Luvas de Formigas Tucandeiras do Ritual de Passagem do Povo Sateré-Mawé. O Kuarup é uma cerimônia de homenagem aos mortos, realizada pelo povo Xinguano, envolvendo danças, cantos e lutas cerimoniais. Já o Ritual de Passagem dos Sateré-Mawé utiliza luvas cheias de formigas tucandeiras, cujas picadas dolorosas testam a resistência dos jovens iniciados.

Saiba mais: Manu Pivatti é um fotógrafo, jornalista e voluntário que, desde 2013, realiza trabalhos humanitários na área da saúde com populações indígenas em áreas remotas. Suas expedições resultaram em um vasto acervo fotográfico e de artefatos indígenas, refletindo a rica tapeçaria cultural das comunidades amazônicas. A Alma Eventos Brasil, organizadora da exposição, é uma empresa dedicada à gestão de marcas nas áreas gastronômica, cultural, artística e musical. A ArboREAL, patrocinadora do evento, destaca-se pela criação de móveis sofisticados e contemporâneos, valorizando a beleza natural da madeira. Venha conhecer esta incrível exposição e mergulhe nas origens do Brasil através do olhar sensível e respeitoso de Manu Pivatti.

Exposição “Origens” por Manu Pivatti

Local: ArboREAL - Loja Conceito, Avenida Imperatriz Leopoldina, 1042

Data: de 27 de junho até 26 de agosto de 2024

Entrada: Gratuita e aberta ao público com agendamento prévio

Grupos precisam agendar visitas guiadas

Informações: (19) 9 8208 0805

Para seguir no Instagram:

@origens_expo | @manupivatti | @arbo_real