Espetáculo “O Homem da Flor na Boca”, de Pirandelo, estreia em Niterói (RJ)

O conto “O Homem da Flor na Boca” escrito por Luigi Pirandelo (1867-1936), escritor e dramaturgo italiano nascido na Sicília, foi adaptado sob a forma de uma cena de teatro pela Cia Ópera Prima Teatral para uma apresentação em Niterói, no restaurante Peixe Frito. A direção é de Silvia Carvalho e no elenco, estão os atores Carrique Vieira (também produtor) e Marcelo Sancho.

A peça permite ao espectador apreciar o estilo deste autor, vencedor do prêmio Nobel de literatura em 1934. A cena transcorre como uma simples conversa perdida entre dois homens, onde um observa o outro, que aparentemente, perdeu o trem e senta-se em seu estabelecimento para passar a noite. O diálogo começa supérfluo, mas rapidamente avança para temas mais profundos e incômodos, como vida, doença e morte. Esta enxurrada de sensações e visões dolorosas que o apego a vida traz para quem está marcado para morrer.

O texto clássico de Pirandello, O Homem da Flor na Boca, recebe uma montagem que sai a rua buscando o cenário real de um bar para ser encenado. A produção conta com o apoio da Secretaria Municipal das Culturas de Niterói e do Governo Federal, através da Chamada Pública Lei Paulo Gustavo, e se apresenta de forma inédita no Bar e Restaurante Peixe Frito, para trazer a atmosfera proposta pelo autor.

Ficha Técnica:

Texto – Luigi Pirandello

Iluminação – Diogo Borges

Figurinos - Bárbara Latorraca

Composição da Trilha Sonora – Bernardo Leão Monitoria, Rebeca Góis e Luiza Vergara

Fotografia – Andrew Pereira

Assessoria de Imprensa – Fernanda Brasil

Serviço:

Peça Teatral: “O Homem da Flor na Boca”

Datas: 5 e 6 de julho, às 20h / 7 de julho, às 19h

Local: Bar e Restaurante Peixe Frito

Endereço: Rua Almirante Tamandaré, 699 – Piratininga – Niterói

Capacidade: 100 lugares

Ingressos: Gratuito

Transporte Solidário para Idosos e PCDs 4 vagas para cada sessão dos dias 6 e 7 de julho (sábado e domingo) através de agendamento prévio pelos canais de comunicação da produção: 21 - 99533 6710 21 – 99864 2581

Informações e reservas: 21 99533 6710 [email protected] / @operaprimateatral