Programa estimula integração entre vizinhos em SP

Um programa implantado na cidade de São Paulo tem contribuído para engajar comunidades de vizinhos dentro e fora dos prédios residenciais.

Lançado há pouco mais de um ano pela Lello, a iniciativa “Esse Condomínio Une o Bairro”, executada pelo Lellolab – laboratório de soluções para a vida em comum da administradora -, tem como objetivo aproximar a vizinhança a partir dos edifícios residenciais, apoiando ações para a melhoria da qualidade da vida urbana e o bem-estar coletivo.

Já passaram pelo programa 16 bairros e mais de 100 condomínios contemplados, envolvendo milhares de pessoas que, a partir das experiências propostas, passaram a mobilizar mais gente para projetar iniciativas que ajudassem a melhorar a vida das comunidades e gerar impacto positivo nas diferentes regiões.

A agenda de ativações do programa nos bairros conta com uma programação repleta de atividades, como feira empreendedora, “bazar-desapego”, com jogos de tabuleiro e cartas, visitas de compartilhamento de boas práticas para a sustentabilidade, sarau cultural, plantio comunitário, atividades gastronômicas, caminhadas de sensibilização e cuidado colaborativo nas praças.

“Estamos cada vez mais apostando em ações de sensibilização que estimulam a integração entre vizinhos dentro e fora dos condomínios, com o intuito de melhorar o convívio social e incentivar a colaboração e o senso de comunidade como formas eficientes de promover a cidadania, com o resgate do sentido amplo de convivência e da melhoria da qualidade de vida nos bairros", afirma a diretora de Marketing da Lello Condomínios, Angélica Arbex.

A primeira ativação do programa "Esse Condomínio Une o Bairro" foi realizada em maio de 2023, com a implantação da horta comunitária no Grand Reserva Paulista, que envolveu mais de 20 condomínios em Pirituba, na zona norte de São Paulo, e foi criado o time de "Guardiões Nossa Horta Grand Reserva".

Já o "Calçadas Brincantes" foi uma ativação realizada nos bairros Vila Leopoldina e Pompéia, onde as crianças dos condomínios ao redor se reuniram para pintar as calçadas e dar uma nova utilidade para espaços vazios.

Em junho deste ano foi a vez do "Se essa viela tivesse um nome", na viela da Vila Uberabinha. A Associação Viva Moema e o Lellolab convidaram a vizinhança para pensar quais nomes representam a viela, um passo fundamental para iniciar novos projetos e requerem benfeitorias para o local.

Já no próximo dia 28 de junho, o “Esse Condomínio Une o Bairro”, da Lello, promove o encontro Cozinheiros Amadores, uma competição gastronômica entre moradores de condomínios residenciais da cidade de São Paulo. No total, moradores de mais de 30 condomínios próximos da Casa de Cultura Butantã, na zona oeste da capital paulista, poderão participar do desafio. Vinte jurados amadores dos condomínios participantes irão apreciar quatro pratos elaborados por moradores de quatro diferentes prédios.

“Em meio a pautas tão complexas que envolvem os grandes problemas das metrópoles urbanas, estamos criando pautas positivas e mobilizadoras para retomar a escala humana da vida nas cidades”, completa Filipe Cassapo, diretor do Lellolab.