Paraná terá a primeira unidade do Museu Pompidou no Brasil

Em maio deste ano, o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, liderou uma missão internacional que passou por quatro países - França, Polônia, Estados Unidos e Canadá -, tendo como objetivo atrair investimentos, parcerias e novos negócios para o estado. Em meio a estes encontros, foi assinado um acordo que dá prosseguimento à instalação de uma unidade do tradicional museu francês Pompidou no Paraná, representando a primeira unidade na América Latina.

Para Jaime Mendes, sócio-proprietário do Del Rey Quality Hotel, este reconhecimento representa um passo importante para a região. “Mais uma vez, Foz do Iguaçu se destaca ao receber um museu desta magnitude. O Pompidou da França possui a mais importante coleção de arte moderna e contemporânea da Europa e nossa cidade poderá receber, em parceria, estas grandes obras”, avalia.

Para se ter noção, de acordo com o estudo do Mordor Intelligence, o tamanho do mercado da indústria hoteleira no Brasil é estimado em US$ 9,14 bilhões para este ano, e deve atingir US$ 12,35 bilhões até 2029, crescendo a uma taxa de crescimento anual de 6,23% durante o período de previsão (2024-2029).

Ainda segundo Mendes, esses números são otimistas e representam para o setor uma forte alavanca para o turismo cultural do país. “A chegada desse museu representa o potencial da região enquanto ponto turístico, o que acaba, também, por impulsionar a economia local”, reforça.

Por fim, o sócio-proprietário do Del Rey Quality Hotel reflete que a vinda dessa unidade do museu Pompidou no Paraná será uma oportunidade para a difusão da arte. “Foz do Iguaçu entrará para o cenário de grandes cidades ao redor do mundo que terá a oportunidade de receber visitantes para aprender, estudar e contemplar algumas das mais importantes obras de arte”, conclui.

