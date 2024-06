Arena Cross Brasil chega a Jundiaí neste sábado, 22

A temporada 2024 do Arena Cross Brasil chega a sua segunda etapa na noite deste sábado, 22, em Jundiaí-SP. O evento vai reunir dezenas de pilotos em quatro categorias em uma prova que pode direcionar os favoritos ao título e terá transmissão ao vivo para quem não conseguiu garantir o seu ingresso. São duas pelo YouTube e outras duas por canais de televisão. Todo o cronograma pode ser acessado nas redes sociais oficiais do evento.

A competição de motocross conta com pilotos de 10 diferentes países em disputas das categorias 50 e 65 cilindradas, AX2 com motos de até 250 cilindradas e PRO, com motos de 450 cilindradas. Na primeira etapa, os brasileiros dividiram as atenções com pilotos estrangeiros. Destaque para a categoria PRO que teve três representantes internacionais entre os cinco primeiros colocados.

Para acompanhar de perto as disputas, quem não puder comparecer na arena, pode assistir o evento na íntegra a partir das 19h10 nos canais Arena Live Brasil e SportbayTV no portal YouTube, além do Zapping Sports no streaming e a Rede Brasil, na TV aberta.

A segunda prova do Arena Cross 2024 acontece neste sábado, 22 de junho, a partir das 19 horas na Avenida Alexandre Ludke, s/n, ao lado do Paço Municipal de Jundiaí. Cada ingresso foi trocado por quatro litros de leite que serão repassados ao Fundo Social de Solidariedade local em uma ação social que beneficia dezenas de entidades.