Calendário Bolsa Família 2024: pagamentos de junho e julho

O Bolsa Família é um programa social do governo federal que oferece auxílio financeiro mensal para famílias de baixa renda. O calendário do bolsa família 2024 com as datas de pagamento de junho e julho permite que os beneficiários possam se planejar e garantir o recebimento do benefício.

O calendário do Bolsa Família 2024 com os valores a serem pagos segue os dígitos finais do Número de Identificação Social(NIS), garantindo organização e agilidade no repasse do auxílio. Idosos também podem receber o Bolsa Família, desde que cumpram os requisitos.

Quem pode receber o Bolsa Família?

Para ser elegível ao Bolsa Família, as famílias devem cumprir critérios socioeconômicos específicos. A renda mensal por pessoa da família não pode exceder R$ 218. O processo de adesão começa com o cadastro no Cadastro Único (CadÚnico). Após a inscrição, uma análise confirma se a família cumpre os requisitos necessários. Os beneficiários também devem cumprir contrapartidas sociais, como manter as crianças na escola e atualizar as carteiras de vacinação.

Valores e adicionais pagos pelo Bolsa Família

O valor base do Bolsa Família em 2024 é de R$ 600 por família. No entanto, existem adicionais que elevam o valor médio recebido.

Benefício Variável Familiar Nutriz

Mães com bebês de até 6 meses recebem seis parcelas de R$ 50 cada, totalizando R$ 300, através do Benefício Variável Familiar Nutriz. Esse adicional visa garantir a nutrição adequada dos recém-nascidos.

Adicional por Criança de até 6 anos

Famílias com crianças de até 6 anos têm direito a um adicional de R$ 150 por criança nessa faixa etária.

Adicional por Gestante, Criança e Adolescente

Há um adicional de R$ 50 por pessoa para famílias com gestantes, crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos.

Com esses adicionais, o valor médio do Bolsa Família em 2024 é de aproximadamente R$ 682,32.

Calendário de pagamento Bolsa Família Junho de 2024

O calendário de pagamentos do Bolsa Família para junho de 2024 foi definido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) em conjunto com a Caixa Econômica Federal. As datas variam de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

Datas de pagamento especificadas por NIS

NIS final 1: 17 de junho

NIS final 2: 18 de junho

NIS final 3: 19 de junho

NIS final 4: 20 de junho

NIS final 5: 21 de junho

NIS final 6: 24 de junho

NIS final 7: 25 de junho

NIS final 8: 26 de junho

NIS final 9: 27 de junho

NIS final 0: 28 de junho

Calendário de pagamento de julho de 2024

Em julho de 2024, o calendário de pagamentos do Bolsa Família inicia no dia 18 e segue até o dia 31, de acordo com o dígito final do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

Datas de pagamento especificadas por NIS

NIS final 1: 18 de julho

NIS final 2: 19 de julho

NIS final 3: 22 de julho

NIS final 4: 23 de julho

NIS final 5: 24 de julho

NIS final 6: 25 de julho

NIS final 7: 26 de julho

NIS final 8: 29 de julho

NIS final 9: 30 de julho

NIS final 0: 31 de julho

Calendário pagamento Auxílio Gás: junho e julho

O Auxílio Gás de junho começou a ser pago desde segunda-feira (17). O calendário do benefício é o mesmo do Bolsa Família. Em junho, o valor é de R$ 102 por família.

Os pagamentos são realizados somente nos meses pares, sendo assim no mês de Julho(7) não haverá pagamento do benefício.

Idosos também podem receber o Bolsa Família?

Sim, idosos podem receber o benefício do Bolsa Família, desde que atendam aos critérios estabelecidos pelo programa.

Para ser elegível, o idoso deve estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) e ter renda familiar per capita de até R$ 218. É necessário apresentar documentos como identidade, CPF, comprovante de residência e de renda. O CPF do idoso precisa estar regular.

Como conferir e consultar os pagamentos do Bolsa Família

Consulta pelo CPF ou NIS

É possível consultar as informações do Bolsa Família utilizando o CPF (Cadastro de Pessoa Física) ou o NIS (Número de Identificação Social). Existem diversas plataformas oficiais que permitem essa consulta.

Portal Cidadão CAIXA: No portal, deve-se inserir o CPF e a senha dos aplicativos CAIXA (Trabalhador, Tem ou Bolsa Família) e escolher a opção de consulta ao Bolsa Família. Cadastro Único (CadÚnico): É necessário login no site ou aplicativo do CadÚnico com seu CPF e senha da conta gov.br. Acessar "Meus Benefícios" para visualizar as informações do programa. Central de Atendimento (111): Só efetuar ligação para a central da CAIXA e informe seu CPF. Os atendentes consultarão os dados do benefício.

Dicas para facilitar o acesso ao Bolsa Família

Atualização cadastral

É fundamental manter os dados cadastrais atualizados no Cadastro Único para evitar o cancelamento ou bloqueio do benefício do Bolsa Família. Alterações na estrutura familiar, como nascimento, óbito, casamento ou separação, exigem atualização imediata. Além disso, é obrigatório atualizar o cadastro a cada dois anos.

Para atualizar o cadastro, um membro da família deve comparecer ao setor do Cadastro Único ou ao CRAS mais próximo, levando documentos de identificação de todos os membros, comprovante de residência atual e certidão de nascimento para crianças sem identidade. O processo é simples, mas crucial para manter o acesso ao benefício.