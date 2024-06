Turismo estético eleva clínicas odontológicas brasileiras

Praias paradisíacas, carnaval, belezas naturais e saúde. A imagem do Brasil no exterior é vista por quesitos ímpares que chamam a atenção e atraem a visita de estrangeiros ao país. Esse movimento é conhecido popularmente como turismo estético e consiste no deslocamento entre países com o objetivo da realização de procedimentos de diferentes espécies, inclusive odontológicas.

Entre muitos países famosos pela recepção do público “gringo”, o Brasil está bem no centro das pontes-aéreas. De acordo com pesquisa da SBD, publicada pelo jornal Estado de Minas, ocorreu um crescimento de 390% na busca por procedimentos estéticos no Brasil. O estudo ouviu cerca de 1,2 mil pessoas estrangeiras e revelou que aproximadamente 80% deles já haviam se submetido a algum procedimento não invasivo.

Em Belo Horizonte, um espaço que tem percebido este aumento é a Clínica de Implantodontia e Odontologia Estética, especializada em procedimentos odontológicos de facetamento, cirurgia e implantes, mas também em recursos de harmonização orofacial. Chefiada por Dr. Paulo Coelho Andrade, cirurgião-dentista, mestre e especialista em implantodontia e pós-graduado em odontologia estética, o espaço percebeu um aumento de 20% no volume de pacientes vindo do exterior apenas em 2024.

“Seja os próprios brasileiros que vivem fora quanto estrangeiros natos, o volume de pessoas que viajam até nós atrás de serviços estéticos está em pleno aumento. Cresceu cerca de 20% em relação ao ano passado. Acho isso fenomenal porque mostra o quanto o Brasil é competitivo em questão de serviços de saúde e o quanto nossos profissionais são capacitados e gabaritados para acolher uma multidão de pessoas”, disserta Dr. Paulo Coelho Andrade.

No primeiro contato, por telefone, o paciente já é orientado sobre os procedimentos e tem agendada a consulta. “Nossa clínica trabalha com o conceito Day Clinic, significando que alguns procedimento são concluídos em apenas 1 sessão, por exemplo, as facetas e coroas de porcelana que são feitas pelos aparelhos Cerec Sirona com tecnologia alemã CAD-CAM, onde conseguimos realizá-las em poucos minutos. Trabalhamos muito também com protocolos Zigomáticos e Branemark. Os implantes Zigomáticos são implantes longos fixados na maça do rosto que permitem a entrega dos protocolos em 4 a 5 dias sem necessidade de enxerto ósseo autógeno”, acrescenta.

Questionado sobre o quê tem motivado o deslocamento dessa população, Dr. Paulo Coelho Andrade aponta a relação custo-benefício e também a alta qualidade de especialização dos profissionais brasileiros. “Não podemos negar que a atual alta do dólar não influencia na busca do turismo estético, todavia não é a única resposta. Nossos especialistas são muito estudiosos e, cada vez mais, têm se especializado e aperfeiçoado técnicas para poder atender. Aqui na clínica mesmo, utilizamos aparelhos alemães, somos muito certificados e atendemos com maestria a todo paciente. Essa soma de expertise e preço certamente influencia a demanda”, conclui.