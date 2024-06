Rede de ensino está com mais de 100 vagas no Paraná

O ManpowerGroup Brasil, uma consultoria de soluções de Recursos Humanos, que atua em todo o território nacional, está atendendo uma rede de ensino particular com mais de 100 vagas abertas para Professores e Professoras.

A instituição em questão procura por educadores que queiram atuar em Cursos Livres lecionando as disciplinas de Robótica, Matemática, Português ou Cultura Maker. Os profissionais interessados têm até o dia 28 de junho para se candidatarem a essas oportunidades de emprego.

Para serem elegíveis, as pessoas precisam morar ou ter fácil acesso aos municípios de Antônio Olinto, Bocaiúva do Sul, Boa Ventura de São Roque, Campina do Simão, Candói, Cândido de Abreu, Cantagalo, Cerro Azul, Coronel Domingos Soares, Corumbataí do Sul, Curiúva, Diamante do Sul, Diamante D’Oeste, Doutor Ulysses, Espigão Alto do Iguaçu, Fernandes Pinheiro, Foz do Jordão, General Carneiro, Goioxim, Guaraqueçaba, Imbaú, Inácio Martins, Ipiranga, Itaperuçu, Itaúna do Sul, Ivaí, Laranjal, Mandirituba, Manfrinópolis, Mariluz, Marquinho, Mato Rico, Mauá da Serra, Nova Laranjeiras, Nova Tebas, Ortigueira, Palmital, Pinhão, Ramilândia, Reserva, Reserva do Iguaçu, Rio Bonito do Iguaçu, Rio Branco do Ivaí, Santa Maria do Oeste, São Jerônimo da Serra, São João do Triunfo, Sapopema, Tamarana, Tijucas do Sul, Tunas do Paraná e Ventania.

O principal requisito das vagas é que a pessoa interessada tenha Ensino Superior Completo ou Cursando nas áreas de Pedagogia, Matemática, Física, Química, entre outros. Vivência em sala de aula poderá ser um grande diferencial. Também é necessário ter disponibilidade para ministrar aulas no período da manhã e/ou da tarde.

Entre os benefícios oferecidos aos professores e professoras estão Seguro de Vida, Empréstimo Consignado, Vale-Transporte, Convênio Odontológico, Auxílio Creche, Plano de Saúde e Previdência Privada.

As pessoas interessadas podem conferir outras informações sobre as oportunidades e fazer um cadastro, até dia 28 de junho, por meio do link: https://lp.manpowergroup.com.br/vagas-professor.