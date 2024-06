Maurício e Eduardo lançam volume 1 do EP “Outra Face”

A New Music Brasil, gravadora independente de música, lançou o álbum ‘Outra Face’, da dupla Maurício e Eduardo. O projeto conta com dois EPs, com cinco faixas cada, e trará uma releitura ao vivo dos grandes clássicos do pop rock dos anos 2000. O primeiro volume, gravado em Goiânia e que utiliza a tecnologia Dolby Atmos, foi lançado no dia 31 de maio, nas principais plataformas de streaming.



“Este projeto marca o uso dessa tecnologia [a Dolby Atmos] na indústria da música no Brasil, especialmente em gravações ao vivo de músicas pop rock”, afirma Eriton Bezerra, diretor executivo da New Music Brasil. Ele explica ainda que essa tecnologia é uma experiência auditiva que transforma a maneira como percebemos a música. “Com canais e sons que vêm de todas as direções, inclusive de cima, cria-se uma cúpula de som envolvente.”



De acordo com Bezerra, o EP é uma ponte entre gerações. “Com releituras de sucessos como ‘Acima do sol’, ‘Agora eu quero só você’, ‘Porque está me ligando’ e ‘Sem radar’, Maurício e Eduardo querem conquistar não só os fãs das gerações X, Y e Z, mas também a geração Alpha, que terá a oportunidade de descobrir os clássicos do passado por meio de uma roupagem moderna e tecnologicamente avançada”, destaca.



Com o volume 1 lançado, o diretor executivo da New Music Brasil afirma que a expectativa em torno do volume 2 também é alta. “Ainda não temos uma data de lançamento definida, mas a segunda parte desse projeto promete seguir o sucesso da primeira, trazendo ainda mais clássicos do pop rock em uma qualidade sonora inigualável”, afirma Bezerra.



As músicas que compõem o volume 1, divididas em cinco pout-pourris, são: “Outro lugar”, “Mulher de fases”, “Só você”, “Barquinho de velas”, “Tempos modernos”, “Acima do sol”, “Fácil”, “Boa sorte”, “Sem radar”, “Amor maior”, “Só hoje”, “Deixa eu pensar”, “Dias atrás” e “Minha juventude”.

Já o volume 2, é composto pelas seguintes músicas, também divididas em cinco faixas: “Ana Júlia”, “Proibida pra mim”, “Anjos”, “Amor pra recomeçar”, “Pais e filhos”, “Você quem quis assim”, “Tudo errado”, “Toda forma de amor”, “Epitáfio”, “Maluco beleza”, “Sozinho” e “Apenas mais uma de amor”.

Para saber mais, basta acessar: https://www.youtube.com/channel/UCauWls1VVXr24FUrva_0z9g