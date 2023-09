Agroindústria de kombuchas orgânicas ganha mercado no Sul Catarinense

Uma pequena agroindústria familiar de Imbituba está compartilhando saúde a partir de kombuchas orgânicas. São sete sabores com ingredientes da agricultura familiar. E é aí que entra a Epagri, no trabalho de aproximação do agricultor com a empresa e na viabilização da exposição do produto em feiras da região .

A bióloga Audrey Amorim, da Pirapuã Kombucha, de Imbituba, explica que “todos os ingredientes que a gente usa para produzir essa bebida fermentada à base de chá verde são provenientes da agricultura familiar local e regional, uma parceria com agricultores, especificamente os de produção orgânica certificada”. Uma das bebidas é a kombucha com butiá, fruto nativo da restinga catarinense, de butiazais de Imbituba e Laguna.

“A parceria é essencial para um produto de qualidade, saudável e que carrega a força dos agricultores locais”, enfatiza Audrey. A kombucha, diz Audrey, é como um refrigerante natural à base de chá, sem conservantes, com benefícios para a saúde, porque é probiótica, faz bem para o intestino e a imunidade e é digestiva.

A extensionista da Epagri em Imbituba, Eloísa Rovaris Pinheiro, diz que “a Pirapuã Kombucha é uma empresa parceira, que valoriza os produtos da agricultura familiar, tendo como diferencial um produto de alta qualidade, com certificação orgânica e sempre prezando pela sustentabilidade”.

A capacidade produtiva da agroindústria familiar é de 2 mil litros por mês, com possibilidade de expansão, principalmente no verão. A comercialização ocorre desde Torres (RS) até Florianópolis (SC).

No podcast da Epagri, o Panorama Agrícola, Audrey explica como se faz a kombucha orgânica. Ouça aqui .