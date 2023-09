Governo lança edital para formação de cadastro de reserva para o cargo de profissional bolsista não docente do Ieptec

Pelo segundo dia consecutivo, o Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), autarquia do governo do Estado, lança processo seletivo com vagas para formação de cadastro de reserva. A publicação se deu nesta quinta-feira, 21, no Diário Oficial do Acre (DOE). Desta vez, as vagas disputadas são para a área administrativa, no cargo de Profissional Bolsista Não Docente.

Usina de Arte João Donato, unidade da Rede Ieptec, em Rio Branco. Foto: Hannah Lydia

Possuir formação superior é o requisito básico para o candidato participar do certame, que contempla atividades administrativas e acadêmicas, como áreas de atuação. Quanto aos critérios de seleção, se darão através de análise das condições de elegibilidade das inscrições (conferência da documentação em caráter eliminatório), análise curricular (caráter eliminatório e classificatório), e, por último, uma entrevista online com o candidato (caráter classificatório).

Unidade descentralizada do Ieptec, em Cruzeiro do Sul. Foto: Assessoria Ieptec.

A remuneração mensal vai variar de acordo com o nível de titulação do candidato (vide Quadro 1 do edital). O profissional que for convocado vai trabalhar 40h semanais, podendo atuar em um dos municípios que possuem uma unidade do Ieptec, sendo eles, Cruzeiro do Sul, Plácido de Castro, Tarauacá ou Rio Branco.

Núcleo de Educação Profissional e Tecnológica (Nept) Tarauacá, Rede Ieptec. Foto: Assessoria Ieptec.

O candidato deve ficar atento às modificações recentes quanto aos processos seletivos do Ieptec. O Instituto agora possui uma plataforma exclusiva para realização de inscrições: processoseletivo.ieptec.ac.gov.br. Todos os editais lançados estão sendo disponibilizados nesse site, sendo este o único canal onde o candidato tem acesso ao formulário de inscrição, em que deve preencher seus dados pessoais e anexar os documentos exigidos no edital.

Centro em Serviços Campos Pereira, da Rede Ieptec, em Rio Branco. Foto: Assessoria Ieptec.

O Ieptec recomenda que, antes de preencher o formulário, o candidato entre no site:ieptec.ac.gov.br(na aba notícias), onde terá acesso a um modelo de currículo específico, de preenchimento obrigatório, que deve ser enviado no portal:processoseletivo.ieptec.ac.gov.br, junto com o formulário de inscrição e cópias dos documentos exigidos.

As inscrições estão abertas até as 23h59min de 25 de setembro de 2023.