Funarte SP recebe 17ª edição da Feira Esquerda Livre

A Fundação Nacional de Artes – Funarte recebe no próximo sábado, 23 de setembro, a 17ª Feira Esquerda Livre, no Pátio do Complexo Cultural da Funarte SP. É a segunda vez que o evento integra o calendário de eventos da instituição, desta vez na versão da Feira da Primavera. Com entrada franca, das 11h às 18h30, e classificação livre.



O evento terá expositores de diversos segmentos, como de vestuários autorais, cosméticos naturais, artesanato e gastronomia. “É um lugar que ensina e incentiva as pessoas a acreditarem em sua força para fomentar o empreendedorismo popular e a economia colaborativa”, afirmam os organizadores, que completam “a Funarte é um dos símbolos da cultura brasileira e se constitui em mais um espaço que dialoga com uma das essências da Feira Esquerda Livre: incentivar e estimular a produção artística brasileira”.



SERVIÇO:

17ª edição da Feira Esquerda Livre - Feira da Primavera

Pátio do Complexo Cultural Funarte SP

Alameda Nothmann, 1058 – Campos Elíseos, São Paulo - SP

Dia: 23 de setembro, sábado, das 11h às 18h30

Entrada gratuita

Classificação: Livre

Acessibilidade: rampas de acesso para as salas de espetáculos, galerias e banheiros acessíveis.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.