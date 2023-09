Potencial do agro paranaense deve ganhar cada vez mais vitrine, defende secretário

OBrasil precisa unir forças para difundir a mensagem de que a produção agrícola nacional é sustentável e fundamental para a economia. Essa foi a defesa do secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara,durante o painel “Resiliência dos Sistemas Alimentares: Fortalecer do Local para o Global”, que fez parte do 4º Fórum do Agronegócio, realizado em Londrina nesta segunda (18). O evento também contou com a participação do governador Ratinho Junior .

“Precisamos estar presentes em fóruns, em encontros internacionais, para mostrar de forma positiva, assertiva e competente que nós fazemos uma agropecuária de forma sustentável, que temos negócio relevante, importante, que gera oportunidades”, destacou Ortigara.

Para Ortigara, o Brasil tem dado uma resposta altamente positiva em pelo menos 40 cadeias alimentares. “Construímos um setor dinâmico, de ponta, e o conhecimento aplicado é o que explica nosso sucesso nos últimos anos”, afirmou.

Segundo ele, de tudo o que é produzido no campo, três quartos já têm a ver com ciência e conhecimento. “Produzir alimento é o nosso negócio e não há mais lugar para empirismo, pois precisamos olhar o consumidor com carinho e respeito e oferecer o que ele quer de nós, um alimento de qualidade e com capacidade competitiva”, reforçou.

O secretário também defendeu que o País precisa fortalecer a agroindustrializacão, promovendo ainda mais o processamento dos alimentos e entregando menos matéria-prima. “Temos de agregar valor para chegar ao consumidor com a estratégia correta, ao mesmo tempo em que geramos riqueza, oportunidade de renda, de emprego, o que dinamiza a economia”, afirmou. “Eu enxergo um futuro brilhante se não errarmos a mão na política agrícola”.

O posicionamento foi apoiado pelo coordenador de Estudos do Agronegócio da FGV, Guilherme Soria Bastos, que acentuou a necessidade de o País conseguir avançar na sistematização de dados para serem apresentados de forma completa à sociedade. “Ter os dados agropecuários agregados e mostrar isso à sociedade é básico, porque isso vai ajudar a trabalhar melhor a nossa comunicação”, disse.

Participante do painel, o coordenador do Centro de Excelência contra a Fome e representante do Programa Mundial de Alimentos, das Nações Unidas, Daniel Balaban disse que 180 milhões de pessoas são alimentadas diariamente pelo programa, com investimento de U$ 20 bilhões. No entanto, o Brasil contribui com apenas 0,04% do total de alimento comprado. “O Brasil poderia participar mais desse sistema”, afirmou.

Segundo ele, há bastante alimento brasileiro, mas vendido por uma empresa da Turquia, que ganha o leilão oferecendo preço mais baixo. “Imagina quanto paga para comprar do Brasil”, ponderou.

Balaban também instigou que os produtores e lideranças brasileiros participem mais de fóruns e debates internacionais. “Precisamos mostrar o que somos e tudo o que está acontecendo no Brasil”, disse.

O presidente da Sociedade Rural do Paraná, Marcelo Janene El-Kadri, anfitrião do encontro, destacou que o Brasil é competente desde o campo até o prato do consumidor. “Temos que divulgar bem aquilo que nós fazemos bem. O País produz com qualidade e quantidade. É a chave do nosso desenvolvimento”, afirmou.

PRESENÇAS– Também participaram do painel o diretor da Confederação Nacional da Agricultura, Bruno Lucchi, e o diretor da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, Alexandre Novachi. O debate foi coordenado pelo jornalista Cassiano Ribeiro, editor do Globo Rural e comentarista da Rádio CBN.