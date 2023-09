Brasil vence Argentina na estreia do pré-olímpico de vôlei feminino

O Brasil começou com vitória a campanha no Pré-Olímpico. Jogando em Tóquio (Japão) passou pela Argentina por 3 sets a 0 (25/17, 25/20 e 25/22) na madrugada deste sábado (16). A oposta Kisy foi a maior pontuadora do confronto, com 16 pontos.

“Brasil e Argentina são dois times que se conhecem bem. Jogamos contra elas no Sul-Americano e sabíamos que não seria uma partida fácil. Conseguimos sair de momentos difíceis, mas temos que melhorar a nossa consistência, principalmente no final do jogo. Agora é descansar e já pensar no jogo contra o Peru”, dissea atacante à assessoria da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

Maistrês jogadoras alcançaram os dois dígitos, a ponteira Gabi, com 12, e as centrais Carol e Thaisa, com 11. “Tivemos altos e baixos na partida. Fizemos um bom primeiro set e fomos bem em boa parte da segunda parcial, depois demos uma caída. Nos próximos jogos é importante mantermos o ritmo do primeiro set até o final”, avaliou o técnico José Roberto Guimarães.

O time volta à quadra às 4h (horário de Brasília) deste domingo (17) contra o Peru.

No Pré-Olímpico, o Brasil está no grupo B ao lado de Argentina, Peru, Bulgária, Porto Rico, Turquia, Bélgica e Japão. As equipes jogam entre si e as duas mais bem classificadas garantem um lugar nos Jogos de Tóquio.