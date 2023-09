São Paulo: Funarte apresenta montagem teatral com suspense e ação

A Fundação Nacional de Artes – Funarte recebe a montagemKiller Queen,no período de 15 de setembro a 1º de outubro,na Sala Augusto Boal doTeatro de ArenaEugênio Kusnet, espaço cultural da instituição, em Vila Buarque – São Paulo, Capital.

A história, num estilo “suspense e ação”, mostra um jovem perseguido por dívidas. Ele elabora um plano para “salvar a própria pele” e envolve a família na jogada, planejando um grande golpe contra sua própria mãe: matá-la para receber uma herança. Para isso, ele contrata uma assassina “de aluguel”. Ela se encanta com a irmã do rapaz e passa a conviver com o pai e o padrasto deles”, explica a produção.

Com cinco intérpretes no elenco,Killer Queené “uma peça intimista de teatro contemporâneo no estilo ‘thrillerde ação’ ou ‘tarantinesco’, que explora o tema do amor em três sentimentos: carência, solidão e pertencimento”, comentam os realizadores. “Uma trama digna dos roteiros deQuentin Tarantino, banhada a diálogos poderosos, niilismo, relatos íntimos, violência lúdica e muito sangue. Uma mistura épica entre ficção e realidade, entre o dito e o não dito, entre o literal e o simbólico, que paira durante toda a encenação”, acrescentam.

O texto é pautado por um conceito de Carl Jung, psiquiatra criador da Psicologia Analítica: “o particular só se realiza no universal e o universal só se realiza no particular”, informa a sinopse. Ela também aponta queKiller Queense aproxima de uma distopia – expressão de uma realidade e/ou ou sociedade aterrorizantes, em que há opressão e não se vê soluções. O núcleo simbólico dessa representação é “a casa de uma família ‘moderna’”, que pode existir em qualquer lugar, “porém num tempo-espaço não identificado”, explicam.

Espetáculo teatral

Killer Queen

Gênero: “neotrágico pós-moderno tarantinesco”

Ficha técnica*

Direção: Carlos Favalli | Codireção: Filipe Teófilo | Duração: 99 minutos |

Elenco: Aline Iglesias, Daniel Castro, Gabrielle Costa, José Esteves e Rogério Pérez

Cenografia e iluminação: Carlos Favalli | Produção e técnica de som por Rommaní Carvalho | Figurino e maquiagem: Aline Iglesias e Carlos Favalli | Fotos: Rodrigo Calbello

De 15 de setembro a 1º de outubro

Sextas-feiras, sábados e domingos, às 19h

Ingressos: R$ 40. Meia-entrada: R$ 20

Compra antecipada, no site sympla.com.br, ou na data da apresentação, na bilheteria – aberta 1h antes da apresentação.

Estudantes de teatro e artistas que adquirirem o ingresso na bilheteria, pagarão R$15 por ingresso. A comprovação poderá ser através da apresentação daDRT, carteira de estudante ouboleto de pagamento do curso.

Classificação: 16 anos

*Informações do siteSympla

Sala Augusto Boal – Teatro de Arena Eugênio Kusnet

Rua Dr.Teodoro Baima, 94 – Vila Buarque, São Paulo (SP)

Espaço cultural da Fundação Nacional de Artes – Funarte

Acessibilidade: rampas de acesso para a sala de espetáculos e banheiro acessível

Não há estacionamento

Mais informações:(11) 95077-7050 | [email protected]