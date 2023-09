Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Chapecó deve movimentar mais de R$ 200 milhões em negócios e receber 500 mil visitantes 

A Secretaria da Indústria, do Comércio e do Serviço (Sicos) participou nesta quarta-feira, 13, do lançamento da Exposição Feira Agropecuária, Industrial e Comercial no Centro de Exposições do Majestic Palace Hotel em Florianópolis. O evento vai ocorrer entre 6 e 15 de outubro em Chapecó e vai reunir expositores automotivos, da indústria e do comércio com as principais novidades de máquinas e equipamentos para o agronegócio, competições equestres e leilões de animais.

A feira tem previsão de movimentar mais de R$ 200 milhões em negócios, com 500 expositores e mais de 25 shows nacionais. Cerca de 500 mil pessoas devem participar da feira nos dez dias. O evento vai ser separado por áreas. O Salão da Tecnologia e Inovação contará com apresentação de softwares, fóruns e palestras. As Missões Empresariais e os Seminários, serão espaços para discutir as perspectivas e o cenário do mercado atual. O Espaço do Turismo Regional vai reunir as delícias da culinária local, a Feira do Artesanato será de peças de artesãos de Chapecó e ainda terá shows de artistas nacionais.

O lançamento da feira contou com a presença de representantes do Governo do Estado, deputados, Poder Judiciário, Ministério Público, imprensa e outras autoridades. O secretário da Sicos, Silvio Dreveck, representou o governador Jorginho Mello no lançamento e ele destaca que a feira gera negócios e economia, ou seja, oportunidades para aumentar a renda e o trabalho fortalecendo o estado que é um dos principais exportadores de produtos agrícolas, seja para o mercado nacional como internacional.

O presidente de honra da Efapi 2023, Romeo Bet, afirmou que o evento vai mostrar a força da economia do Oeste, que exporta para dezenas de países. “A Efapi já está na sua vigésima primeira edição e a cada evento vem demonstrando muita resiliência e inovação, que representam a pujança do município e região”, destaca.

Confira a programação completa no link.

Assessoria de Comunicação da Indústria, do Comércio e do Serviço

Pablo Mingoti | [email protected]