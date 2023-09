Funarte lança 9ª edição da coleção Cadernos Técnicos de Conservação Fotográfica, com debate sobre fotografias digitais

A Fundação Nacional de Artes – Funarte lança, nesta sexta-feira, dia 15 de setembro, às 11h, o e-bookPreservação de Fotografias Nato-digitais, integrando a coleçãoCadernos Técnicos de Conservação Fotográfica. A mesa de debate conta com a participação do autor, Millard Schisler, da diretora de projetos da Funarte, Laís Almeida, e da conservadora-restauradora de fotografia Sandra Baruki.

O lançamento acontece durante o 19º Paraty em Foco, o mais antigo festival de fotografia em atividade no país, e é uma articulação entre a Funarte e a Rede de Produtores Culturais da Fotografia no Brasil/REDE, com o apoio do festival. O encontro se dará na Casa de Cultura de Paraty, localizado na Rua Dona Geralda, nº 194 , no Centro Histórico da cidade, no Estado do Rio de Janeiro.

A coleçãoCadernos Técnicos de Conservação Fotográfica, ao longo de seus quase 20 anos de história, vem cumprindo papel singular na formação de uma bibliografia básica sobre a conservação e preservação fotográfica no Brasil. O lançamento da sua nona edição marca a retomada das ações da Funarte no campo da fotografia e mais um passo no processo de recuperação da memória institucional da Fundação.

O texto que compõe esta nova edição, escrito pelo fotógrafo Millard Schisler, é resultado do projeto “Práticas para a preservação de fotografias nativo digitais”, contemplado no edital Bolsa Funarte de Estímulo à Conservação Fotográfica Solange Zúñiga - 2019.

“Lançar a publicação digital do 9º Caderno Técnico de Conservação Fotográfica, após quase sete anos sem que a instituição pudesse realizá-lo, é, sem dúvidas, para a atual gestão da Funarte, um orgulho e afirmação do nosso compromisso com a fotografia e a memória das artes no Brasil. A temática não poderia ser mais atual e urgente: 'Preservação de fotografias nato-digitais' - como lidar, sob o aspecto da memória, com a velocidade e volume abissal de conteúdos produzidos digitalmente? O que e como preservá-los? Esses são alguns dos questionamentos sobre os quais se debruçam o texto do fotógrafo e educador Millard Schisler, que estará conosco na atividade em Paraty. Realizar este momento no 19° Paraty em Foco, em parceria com a Rede de Produtores Culturais da Fotografia no Brasil, no ano em que o festival homenageia esta grande referência que integra nossa história que é o fotógrafo Walter Firmo, é para nós também revelar o papel histórico que a instituição exerceu no campo da fotografia ao longo de seus quase 50 anos e celebrar este momento de retomada das ações e restauração da memória institucional da nossa tão reivindicada Fundação Nacional de Artes", destacou a diretora de projetos, Laís Almeida.

Para o autor da edição, o fotógrafo Millard Schisler, a relevância de ter sido contemplado na Bolsa Funarte Solange Zúñiga de Estímulo à Conservação Fotográfica foi gratificante e um marco para a produção e conservação de fotos digitais. Com um texto atual, Schisler nos leva a uma reflexão sobre o que já nasce digital e que é frágil, embora não pareça, ao mesmo tempo em que aponta para a necessidade de decidirmos sobre o que deve ou não ser preservado.

“Espero que esse livro seja um estímulo para muitas outras pessoas se juntarem à tarefa da preservação digital, e especificamente de fotografias nato-digitais. Precisamos aprofundar e ampliar as discussões, e tornar as ideias e teorias na implementação em projetos práticos”, ressaltou Schisler.

Além do autor da publicação e da diretora de projetos da Funarte, a mesa contará ainda com a participação da conservadora-restauradora e coordenadora dosCadernos Técnicos de Conservação Fotográficaanteriores, Sandra Baruki, e com a mediação da Chefe da Divisão de Preservação da Funarte, Isabel Mendes.

Todos osCadernos Técnicos de Conservação Fotográficaestão disponíveis para download gratuito no Portal Funarte, incluindo o nono volume, a partir da data de seu lançamento, acesse aqui .

Millard Schisler

Millard Schisler é fotógrafo, educador e pesquisador. Mestre em Artes Visuais pelo Visual Studies Workshop, em Rochester, Nova York, foi professor da Focus Escola de Fotografia, do Programa de Preservação Fotográfica da George Eastman House e da Escola de Fotografia e Gráfica do Rochester Institute of Technology. Atua como Gestor de Acervo do Instituto Moreira Salles e leciona como professor adjunto no mestrado on-line de Museologia da Johns Hopkins University. Sua história é marcada na área de fotografia, filme, slides, papel, além da preservação fotográfica. Com o início da fotografia digital, Millard Schisler deu ênfase em novas tecnologias de digitalização, captura e impressão digital.

Sandra Baruki

Conservadora-restauradora de Fotografia, com mestrado em Conservação pela Camberwell College of Arts, University of The Arts London (2001), atuou no Centro de Conservação e Preservação Fotográfica (CCPF/Funarte) de 1986 a 2020, no qual coordenou as primeiras edições da coleção Cadernos Técnicos de Conservação Fotográfica. É membro regular do International Council of Museums – Committee for Conservation (ICOM-CC), desde 2004, e da Associação para a Preservação do Patrimônio das Américas (APOYOnline), desde 2020. Atualmente, é docente colaboradora do Programa de Mestrado Profissional em Preservação e Gestão do Patrimônio Cultural das Ciências e da Saúde – Casa de Oswaldo Cruz – Fiocruz.

19º Festival Paraty em Foco

O festival internacional de fotografia Paraty em Foco celebra, em 2023, sua 19ª edição, sendo considerado o mais antigo em atividade ininterrupta no Brasil. O evento reúne principalmente fotógrafos(as) e produtores(as) culturais de diversos países e acontece na cidade histórica de Paraty, no Rio de Janeiro, de 13 a 17 de setembro. O tema central deste ano éDa Volta do Filme à Inteligência Artificiale o homenageado é o renomado fotógrafo carioca Walter Firmo – conhecido como “mestre da cor”, por ser um dos mais importantes fotógrafos a trabalhar com fotografia colorida no Brasil, com temas marcados pelas festas populares, pelos célebres retratos de ícones da música brasileira e pelo registro primoroso das culturas negras do nosso país. Firmo foi diretor do Instituto Nacional da Fotografia da Funarte entre 1986 e 1991 e servidor especializado na área, até 2007.

A programação do 19º Paraty em Foco está publicada no site www.pefparatyemfoco.com.br e nas redes sociais.

Coordenador de conteúdo, pesquisa e formação da Funarte, o servidor Carlos Eduardo Drummond comemora o lançamento: "A publicação de um livro em formato digital é sempre celebrada no setor público. Além de representar economia, porque não tem custos com matérias-primas de impressão, o e-book é um formato democrático, pois permite a qualquer pessoa com acesso à Internet baixar o conteúdo em poucos segundos. O arquivo em PDF ainda garante a leitura, com tecnologias assistivas, por pessoas com deficiência, contribuindo para a acessibilidade."

Chefe de Divisão Editorial da Cocpf, a servidora Caroline Cantanhede considera que as publicações técnicas das Edições Funarte desempenham papel fundamental para o aprimoramento dos profissionais do campo artístico e cultural. “Esse é o caso da Coleção Cadernos Técnicos de Conservação Fotográfica, que, nesse novo livro, se dedica às fotografias nato-digitais. Ao longo do processo editorial, tivemos contato com o primoroso trabalho de Millard Schisler e buscamos construir uma obra que valorizasse esse assunto, tão interessante quanto relevante para os dias atuais. É com grande satisfação que entregamos ao público um volume que apresenta os desafios e algumas soluções para a preservação de fotografias nato-digitais.”

Lançamento da nona edição da coleçãoCadernos Técnicos de Conservação Fotográfica–Preservação de Fotografias Nato-digitais(Millard Schisler / Funarte) - E-Book

Mesa de debate sobre o tema

Local: 19º Paraty em Foco – Festival Internacional de Fotografia

Casa de Cultura - Rua Dona Geralda, 194, Centro Histórico de Paraty, Rio de Janeiro (RJ)

Dia 15 de setembro, às 11h.

E-bookPreservação de Fotografias Nato-digitais

Autor: Millard Schisler

Edições Funarte –Coleção Cadernos Técnicos de Conservação Fotográfica - Volume 9

Ano: 2023

Número de páginas: 218 páginas

Formato: e-book

ISBN: 978-65-5845-013-9

Preço: gratuito

Mais informações para o público: [email protected]

Outras ações e editais da Funarte: https://www.gov.br/funarte/pt-br

