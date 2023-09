Governo do Acre e Suframa realizam Jornada de Integração Regional e Interiorização do Desenvolvimento

A Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) e o governo do estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) e da Secretaria de Estado de Administração (Sead), realizam até a próxima sexta-feira, dia 15, a 1ª Jornada de Integração Regional e Interiorização do Desenvolvimento.

Instituições públicas e privadas, federações, universidades, ONGs, participaram da abertura do evento que acontece no auditório da Fieac, em Rio Branco. Foto: Neto Lucena/Secom

O evento foi aberto na manhã desta quarta-feira, 13, no auditório da Federação da Indústria do Estado do Acre (Fieac), com a presença do Superintendente da Suframa, Bosco Saraiva. Ele falou da promoção de desenvolvimento pelos órgãos da Amazônia.

“Essa é uma determinação do presidente Lula, sob a coordenação do vice-presidente e ministro Geraldo Alckimin, para simplificar, trazer informações para o setor empresarial, cientistas, institutos, estudantes. Precisamos multiplicar a pesquisa e nessa jornada estamos informando passo a passo, como fomentar esse acesso para o desenvolvimento dos nossos potencias”, destacou Bosco.

O titular da Seict, Assurbanipal Mesquita deu boas-vindas aos participantes e falou da importância do evento para o estado. “É com os conhecimentos que serão adquiridos nesta jornada que vamos proporcionar habilidades que vão permitir buscar soluções para alavancar e acelerar a superação dos nossos desafios”, acrescentou Mesquita.

O titular da Sead, Paulo Roberto Correia, afirmou que as instituições presentes neste evento vão proporcionar “oportunidades de gerar emprego e renda. As soluções apresentadas para captação dos recursos devem ser colocadas em prática pelo desenvolvimento regional”, analisou.

Palestrantes mostram passo a passo como captar recursos da Suframa para projetos de desenvolvimento. Foto: Neto Lucena/Secom.

O prefeito do município de Rio Branco, Tião Bocalom, falou em nome da Associação dos Municípios do Estado do Acre. O presidente em exercício da Fieac, João Paulo Pereira, deu boas-vindas em nome das associações e federações do setor comercial e o setor produtivo. Prestigiaram a abertura o Superintendente Regional do Banco do Basa, Edson Souza, o chefe da Embrapa no Acre, Bruno Paiva, secretários de Estado.

Pela manhã foi aberto o ciclo de palestras pelo coordenador-geral de assuntos estratégicos da Suframa, Leonardo Perdiz e a engenheira coordenadora de monitoramento e acompanhamento de projetos de desenvolvimento, Caroline Vital com os temas incentivos fiscais para empresas na Amazônia e ações de interiorização executadas por meio de transferência de recursos da união.

Transmitida ao vivo pelas redes sociais do governo do Estado, a jornada conta com participação de técnicos dos municípios do Juruá por meio de videoconferência na sala de reuniões do Senai, em Cruzeiro do Sul.

Foto: Neto Lucena Foto: Neto Lucena Foto: Neto Lucena Foto: Neto Lucena Foto: Neto Lucena Foto: Neto Lucena Foto: Neto Lucena Foto: Neto Lucena Foto: Neto Lucena Foto: Neto Lucena Foto: Neto Lucena Foto: Neto Lucena Foto: Neto Lucena Foto: Neto Lucena Foto: Neto Lucena Foto: Neto Lucena Foto: Neto Lucena Foto: Neto Lucena Foto: Neto Lucena Foto: Neto Lucena Foto: Neto Lucena Foto: Neto Lucena Foto: Neto Lucena