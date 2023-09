Ação do Governo está transformando MS: de celeiro de produtos a supermercado do mundo

Transformar o que antes era matéria-prima em produtos industrializados e acima de tudo levar estes produtos até as prateleiras de supermercados para alimentar o mundo. Este é um dos grandes objetivos do Governo de Estado, que busca incentivar cada vez mais o adensamento da cadeia produtiva no Estado. Estes foram alguns pontos abordados na palestra magna “Mato Grosso do Sul - De Celeiro a Supermercado do Mundo” que a SuperAmas, maior feira de negócios do setor supermercadista do eSTADO.

A apresentação foi feita pelo secretário Jaime Verruck, da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação). “Pensei neste tema falando de celeiro de farturas tendo como base o hino do Estado. Passamos, nos últimos anos de produtor de grãos e carne, a industrializadores de matérias-primas. Agora, temos o desafio de levar isso até as prateleiras”, afirmou o secretário.

Ele destaca que o a produção com competitividade já vem acontecendo com eficiência em Mato Grosso do Sul. “Isso já vem acontecendo, fomos muito bem como celeiro de fartura em produzir com competitividade. Agora é a nova fase do celeiro e precisamos industrializar nossa matéria prima e fazer com que ela chegue nas prateleiras de qualquer lugar do mundo. Temos conjunto de novos produtos e vamos dar valor agregado e levar a marca de nosso Estado”, salientou.

A feira realizada pela AMAS (Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados) é voltada ao setor supermercadista e chega a sua 30ª edição. O evento reúne expositores que trazem produtos locais e de outros estados até o dia 14 de setembro, no Bosque Expo no Shopping Bosque dos Ipês. A Semadesc participa da feira com um estande mostrando as potencialidades e incentivos dados ao setor.

Além da participação do secretário Jaime Verruck, a abertura oficial do SuperAMAS contou com a presença dos secretários-executivos de Desenvolvimento Sustentável, Rogério Beretta; de Qualificação Profissional e Trabalho da Semadesc, Bruno Bastos; além do diretor-presidente da Funtrab, Ademar da Silva Jr; do vice-presidente da Jucems, Paulo Ponzini e da diretora-executiva da AEM/MS, Laura Rosa.

Nova fase de transformação

Durante a palestra, o titular da Semadesc abordou temas como os desafios do Governo do Estado para a promoção do crescimento de Mato Grosso do Sul, que passam desde à necessidade de qualificação profissional, até ações na saúde, infraestrutura, educação e segurança. Além disso, destacou o avanço da cadeia produtiva de grãos e carne; da logística, com a Rota Bioceânica; da Segurança Alimentar e de tornar Mato Grosso do Sul um território reconhecido internacionalmente como Carbono Neutro até 2030.

Apresentando dados do Estado, que incluem R$ 58 bilhões em Investimentos previstos na economia e 25 mil empregos, o secretário Jaime Verruck exaltou o potencial da economia sul-mato-grossense. “Estamos em um bom lugar para crescer e desenvolver". Vamos transformar este cenário juntos”, finalizou.

Texto: Rosana Teixeira, Semadesc

Fotos: Mairinco de Pauda, Semadesc