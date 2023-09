Livro infantil apresenta biomas e solos da América Latina e Caribe

O pequeno indígena Ibiacy e seu amigo Tucan, um tatu-canastra muito sabido, partem em uma aventura para conhecer os solos e biomas de algumas regiões da América Latina e Caribe. Esse é o enredo do livro infantil “Começo meio e fim: o solo é assim”, de autoria de profissionais da Epagri e da UFSC e disponibilizado para livre download .

Direcionada para crianças de 6 a 11 anos, a obra também serve de apoio pedagógico para escolas, técnicos e agentes comunitários. O livro apresenta de forma lúdica alguns dos principais solos que caracterizam os biomas latino-americanos.

“Com desenhos simples e representativos dos perfis de solos e dos biomas, a narrativa busca despertar a curiosidade das crianças para o que existe abaixo dos nossos pés e introduzir o conceito de biodiversidade e diversidade pedológica para o público infantil”, explica Elisângela Benedet da Silva, pesquisadora da Epagri/Ciram e uma das autoras.

Além de Elisângela, a publicação tem como autores Argeu Vanz, Liagreice Pereira de Medeiros e Ivan Luiz Zilli Bacic, todos da Epagri, e Arcangelo Loss, do Centro de Ciências Agrárias da UFSC.

O livro foi escrito especialmente para o VIII Simpósio Latino-americano de Inovações Educativas no Ensino da Ciência do Solo, que ocorreu em Florianópolis, como parte do evento Solos Foripa 2023 . O lançamento aconteceu durante o Simpósio, em estande da Secretaria de Estado da Agricultura.