ANAC promove webinário sobre flexibilização na aprovação de dados técnicos para grandes alterações

Asrevisõesentraram em vigor em 1° de setembroe se aplicam à IS n° 20-001B ,sobreclassificação de alterações em aeronaves e processo de aprovação simplificada de dados técnicos para grandes alterações; eà IS n° 183-002H ,sobreprocesso de credenciamento de pessoa física na Superintendência deAeronavegabilidadee de examinador demecânico de manutenção de aeronáutica, e orientações de atuação para os profissionais credenciados.

As mudanças serãoexplicadas em um webinário sobre o tema, que será transmitido no dia 27 de setembro,às 9h. O evento será transmitido pelo canal oficial da ANAC no YouTube eos interessados podemtambémencaminhar questionamentospela plataforma de comunicaçãoSlido.