Programa RenovaPR completa dois anos com inauguração de usina de biogás, em Toledo

Em comemoração aos dois anos do Programa Paraná Energia Rural Renovável (RenovaPR), o IDR-Paraná organiza na próxima sexta-feira (15), em Toledo, no Oeste, um evento para apresentar os principais resultados alcançados.

Na mesma ocasião, haverá a inauguração de uma unidade de geração de energia através da produção de biogás e biometano numa propriedade rural do município. O sistema de produção foi construído pelo casal Maria e Emílio Angst, proprietários de um sítio de três hectares e que há 20 anos trabalha na criação de suínos e na atividade leiteira.

“Com o investimento de R$ 1,4 milhão, recursos do Plano Safra, crédito rural obtido através do Banco do Brasil, e a instalação do biodigestor, a família, além de gerar a própria energia, resolve um passivo ambiental, provocado pela produção de dejetos animais não tratados e obtém nova autorização do Instituto Água e Terra para ampliar a produção", explica Herlon Goelzer de Almeida, coordenador estadual do RenovaPR.

De acordo com ele, com esta tecnologia de biodigestores, a propriedade fica preparada para criar 19,2 mil suínos por ano, quase três vezes mais que a produção atual de 4,18 mil suínos/ano. O rebanho de vacas leiteiras deve passar de 28 para 100 animais. "Além disso, vão poder introduzir a piscicultura, com previsão de oferecer ao mercado cerca de 48 toneladas de peixes por ano”, reforça.

O Programa Renova Paraná é desenvolvido pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Agricultura e IDR-Paraná. O objetivo é apoiar as famílias de agricultores que buscam a instalação de um sistema próprio para geração de energia, seja por meio de placas solares (energia elétrica) ou processamento de biomassas (biogás e biometano), com financiamentos do Banco do Agricultor ou de agentes externos.

O evento tem apoio da Associação dos Municípios do Oeste do Estado e da Prefeitura de Toledo.

Serviço:

Aniversário de dois anos do RenovaPR

Data: 15 de setembro, sexta-feira

Horário: 10 horas

Local: Clube Caça e Pesca de Toledo - Estrada da Usina, km 5, na zona Rural de Toledo

Os profissionais da imprensa interessados em participar devem confirmar presença pelo telefone (45) 98821-8639 até a quinta-feira.