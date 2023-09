Teatro Cacilda Becker, no Rio de Janeiro, recebe estreia de ‘Holotramas’

O Teatro Cacilda Becker, equipamento cultural da Funarte, no Rio de Janeiro (RJ), recebe o espetáculo ‘Holotramas’, nesta quinta e sexta-feira, 14 e 15 de setembro, às 19h. Os ingressos são gratuitos e a classificação indicativa é livre.

O espetáculo é uma instalação performática interativa ao vivo de improvisação em dança, música digital e projeção de imagens sobre o movimento expressivo corporal e sonoro, em diálogos entre dançarina, músico e plateia.

Ficha Técnica:

Coordenação geral e produção executiva: Jaqueline Marques | Direção de produção e bailarina: Cleani Calazans | Direção musical e músico intérprete: Eufrasio Prates | Computação Interativa e projeção: Stevan Correa | Preparação corporal/Ensaiadora: Ivana Motta | Cenário e Figurino: Luciana Glapas | Fotografia: Nityama Macrini

Serviço:

Teatro Cacilda Becker, no Rio de Janeiro, recebe a estreia do espetáculo “Holotramas”

Temporada:14 e 15 de setembro (quinta e sexta) às 19h

Tempo de duração:60 minutos

Ingresso: Gratuito

Local: Teatro Cacilda Becker - Rua do Catete, 338 - Catete, Rio de Janeiro – RJ