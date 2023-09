Secretário defende participação maior de veterinários no futuro das políticas do Paraná

O Governo do Estado reforçou nesta segunda-feira (11) a importância do trabalho dos médicos veterinários no Paraná durante a posse da diretoria e dos conselheiros do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV) para o triênio 2023-2026. O evento ocorreu na Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do Paraná (Fetaep), em Curitiba.

O presidente eleito do CRMV é o médico veterinário Adolfo Yoshiaki Sasaki. A vice-presidência é ocupada pela chefe do Núcleo Regional da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento em Pato Branco, Leunira Viganó Tesser. O conselho reúne cerca de 15 mil veterinários e zootecnistas no Paraná.

“Temos desafio de dar vazão àquilo que é a essência do Paraná, que é produzir alimentos, então esperamos nessa nova gestão receber orientações, críticas, sugestões para a evolução dessa política pública do Estado do Paraná”, disse o secretário da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara.

Ele ainda ressaltou os trâmites finais para que a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) possa contratar 15 médicos veterinários e para que o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná) publique edital para incorporar novos servidores, entre eles veterinários e zootecnistas. “A gente espera trazer bons profissionais e construir um futuro mais brilhante para o Estado”, afirmou.

Ortigara enalteceu a condição do CRMV de orientador na formação dos médicos veterinários. “Cuidem da formação qualificada, cuidem do aperfeiçoamento, cuidem do desenvolvimento dos profissionais”, pediu. “São eles que atuam no Paraná na construção de um ambiente propício para o florescimento daquilo que é muito caro aos paranaenses, a saúde na produção, a qualidade sanitária e o conforto animal”.

Também presente à solenidade, o secretário estadual de Desenvolvimento Sustentável, Valdemar Bernardo Jorge, destacou que na maioria dos discursos no evento as palavras união e gratidão foram as que mais sobressaíram.“O Paraná está unido com o setor produtivo, com o Conselho Regional de Medicina Veterinária, para que a gente possa transformar o Estado nesse campeão cada vez mais forte de produtividade e de cuidado com as pessoas e com os animais”, salientou.

O novo presidente do CRMV ressaltou que 59% dos integrantes da entidade no Paraná são mulheres, mesmo percentual mantido na chapa para conselheiros. “Temos consciência e humildade de que teremos que trabalhar muito, escutar a todos, agir com determinação, mas com muito amor às profissões de médico veterinário e zootecnista”, disse Sasaki. “Ter fé é se lançar, é ter atitude e não esperar agir, é fazer além da capacidade do nosso braço”.

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná(CRMV-PR) foi criado em 1969, um ano após a lei que regulamentou a profissão do médico veterinário no Brasil.