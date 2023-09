Governo do Tocantins participa do 10° Encontro e Feira dos Povos do Cerrado em Brasília

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro), participa no período de 13 a 16de setembro,do 10° Encontro e Feira dos Povos dos Cerrados, em Brasília (DF). A comitiva do Tocantins é composta por 40 expositores agroextrativistas de diversas comunidades rurais e leva os produtos naturais extraídos dos frutos como pequi, babaçu, cagaita, mangaba, caju, derivados da mandioca, ervas medicinais, além de artesanatos e biojoias do Cerrado tocantinense.

A engenheira agrônoma e responsável pela organização dos expositores no Tocantins, Francisca Marta Barbosa, destaca que a participação dos agroextrativistas na feira é de fundamental importância. “Essa é uma ação do Governo do Tocantins para promover, ainda mais, a geração de renda dos produtos naturais de forma sustentável, pois os nossos produtores irão participar de capacitações, oficinas e dinâmicas de grupos, visando ao empoderamento dos agroextrativistas tocantinenses”, ressalta.

Marta explica ainda que “é importante essa participação da comitiva no evento, para mostrar o potencial destes produtos extraídos do Cerrado tocantinense, sendo também uma oportunidade para venderem seus produtos e fortalecerem seus empreendimentos”, complementa.

O evento também debate temas voltados para a conservação do bioma, como políticas públicas estaduais no âmbito do Cerrado, ferramentas de combate ao desmatamento, entre outros assuntos.

Comitiva tocantinense

Participarão do evento povos tocantinenses de diversascomunidades rurais tais como: Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu (MIQCB); Conselho Nacional das Comunidades e Povos Tradicionais (CNS); Associação das Mulheres do Bico do Papagaio (Asmubip); Associação das Mulheres Agroextrativistas da APA Cantão (AMA Cantão); Cooperativa da Economia Solidária de Xambioá (Comesol); Associação das Mulheres do Jalapão; Associação Agroextrativista do Projeto de Assentamento de Darcinópolis; Comunidade Quilombola do Prata;São Félix Jalapão; Associação dos Artesãos de Mateiros, comunidade indígenas; artesãos da região sudeste; agroextrativistas do Assentamento Mariana em Palmas.