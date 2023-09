SP: Funarte recebe exposição ‘A Natureza Fala Muitas Línguas’, no Teatro de Arena

De 16 de agosto a 19 de outubro a a Funarte, vinculada ao Ministério da Cultura, recebe, em um dos seus espaços de São Paulo (SP), o Teatro de Arena Eugênio Kusnet, a exposiçãoANatureza Fala Muitas Línguas. No trabalho, a artista visual Irene Guerriero busca explorar aspectos da natureza. A visitação é gratuita.

O conjunto de pinturas e colagens, apresenta uma poética “centrada nas relações cromáticas e compositivas em formas orgânicas”, derivadas da natureza. A partir desses elementos, Irene Guerriero constrói paisagens imaginárias.

Aexposição será montada na Sala Umberto Magnani, localizada no segundo andar do Teatro de Arena. O trabalho apresenta, ainda, um diálogo estético desenvolvido com o ambiente do espaço.

Sobreaartista

Vivendo e trabalhando em São Paulo, Irene Guerriero é Graduada em Artes Plásticas pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP). Fez cursos livres com Paulo Pasta e no espaço Hermes Artes Visuais. Expôs na Feira de Arte Contemporânea do Chile (Ch.ACO). Participou de exposições coletivas e individuais em espaços como: Lona Galeria, ArtSampa – Oca Ibirapuera (SP); Museu de Arte de Ribeirão Preto (MARP); Museu da Diversidade Sexual (MDS), em São Paulo; Interações 4 para SP-Arte; Centro Cultural São Paulo; Fábrica Bhering (RJ); e Casa de Portugal (SP), entre outros. Trabalhos integram o acervo do Museu da Diversidade Sexual, além de coleções particulares na Alemanha, Argentina, Canadá, China, Croácia, El Salvador, Escócia, Estados Unidos, França, Inglaterra, Itália, Madagascar, México, Suíça, Taiwan e Ucrânia.

Artes visuais

Exposição

Irene Guerreiro

ANatureza Fala Muitas Línguas

Abertura:16 de agosto, quarta-feira, às 19h

Visitação gratuita, de 16 de agosto a 19 de outubro,quarta-feira a sábado, das 14h às 19h

Sala Umberto Magnani - Teatro de Arena Eugênio Kusnet

Rua Dr. Teodoro Baima, 94 - Vila Buarque, São Paulo (SP)

Espaço cultural da Fundação Nacional de Artes – Funarte

Mais informações

Sobre a artista

www.ireneguerriero.com

Sobre o Teatro de Arena Eugênio Kusnet

Funarte SP: [email protected]

Tel. do espaço: (11) 950777050