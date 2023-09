Alckmin discute ajuda à população gaúcha afetada por ciclone

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, convocou, na manhã desta sexta-feira (8), reuniãono Palácio do Planaltopara tratar da situação do Rio Grande do Sulapós a passagem do ciclone extratropical. Representantes de dez ministérios participam do encontro.

As tempestades já deixaram 41 mortos e atingiramos moradores de 82 municípios, sendo que 79 já têmsituação de calamidade pública reconhecida pelo governo federal. Neste momento, 25 pessoas continuamdesaparecidas em cidades gaúchas.

Participam do encontro com o presidente em exercício, entre outros, os ministros Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação, José Múcio Monteiro,da Defesa, Nísia Trindade, daSaúde, Waldez Góes, daIntegração e Desenvolvimento Regional, Wellington Dias,do Desenvolvimento Social, Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, além do secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff Barreiros.

Ações

O governo federal montou um grupo de crise para atender às necessidades das regiões atingidas. Os ministérios já estão mobilizados em caráter emergencial, para acompanhar e apontar medidas que contribuam para minimizar os impactos dos desastres naturais na região. A determinação foi dadapelopresidente Luiz Inácio Lula da Silva, que viajou, nessa quinta-feira (7) à Índia para reunião do grupo econômico G20.

Saúde

O Ministério da Saúde enviou dezkits de medicamentos e insumos de assistência farmacêutica, como seringas esoro, para auxílio à população afetadapelo ciclone extratropical.Cada kit tem capacidade para assistir 1,5 mil pessoas durante um mês. Dessa forma, permitirão o atendimento a 15 mil pessoas no período. Além disso, estoques de vacinas estão sendo reforçados.

Na quarta-feira (6), dois técnicos do Programa de Vigilância de Desastresdo Ministério da Saúde viajaram ao estado para apoiar ações que reduzam o risco da exposição da população e dos profissionais de saúde a doençasapós as enchentes, bem como danos à infraestrutura.

O ministériotrabalha em cooperação com os profissionais do Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre, e enviou profissionais da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) a fim deapoiar o estado.

Defesa

O Ministério da Defesa mobilizou 642 militares, oitoaeronaves, dezembarcações e cerca de 50 veículos para apoiar a Defesa Civil gaúchana ajuda às comunidades atingidas pelos temporais.

As ações são coordenadas pela pasta, a partir do Comando Conjunto Taquari, ativado na última quarta-feira (6).Os esforços conjuntos dos militares das Forças Armadas estão concentrados nos municípios do Vale do Taquari, uma das regiões mais atingidas.

As tropas atuam em atividadescomo busca e resgate de vítimas, transporte de equipes e famílias, triagem e entrega de roupas e alimentos doados, distribuição de água potável e fornecimento de alimentação aos bombeiros e integrantes de outros órgãos que estãoem campo. Além disso, equipes da área de engenharia também se revezam para desobstruir vias e retirar entulhos.

As Forças Armadas empregam oitoaeronaves, dezembarcações do tipo bote, 26 caminhões, doisveículos do tipo cisterna de água, duasambulâncias, retroescavadeiras, tratores e 18 viaturas diversas, além de materiais e equipamentos de engenharia, geradores e barracas de campanha.

Em atendimento à solicitação da Secretaria Estadual de Saúde, o Ministério da Defesa enviou nove médicos militares para atuar na regulação pré-hospitalar de urgência, em coordenação com o governo estadual.

As forças trabalhamtambémpara instalar dispositivos de acesso à internet nos municípios de Muçum e Roca Sales.

Conectividade

O Ministério das Comunicaçõese a Telebrasestão trabalhando para restabelecer a conectividade nos municípios. O ministériodisponibilizou para o estado antenas destinadas àconexão banda larga via satélite. A cidade de Roca Sales voltou a ter os serviços de internet e telefonia.

De acordo com o ministério, são 13 terminais de satélite transportáveis que vão restabelecer as comunicações em locais afetados pelas intensas chuvas. Os equipamentos saíramde Brasíliana quarta-feira e chegaram a Canoas na madrugada de quinta (7), transportados em aviões daFAB.