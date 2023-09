Sambódromo de São Paulo recebe desfile de 7 de setembro

Will Shutter / Câmara dos Deputados Delegado Matheus Laiola: animais não podem ser vistos como mero entretenimento humano A Comissão de Meio Ambi...

Câmara dos Deputados - Há 6 dias Comissão aprova projeto que proíbe distribuição de animais em eventos Will Shutter / Câmara dos Deputados Delegado Matheus Laiola: animais não podem ser vistos como mero entretenimento humano A Comissão de Meio Ambi...

5