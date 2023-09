Funarte MG recebe festival ‘Acessa BH’

O Complexo Cultural Funarte MG, no Centro de Belo Horizonte, recebe o 3º festival Acessa BH, com foco em acessibilidade e cultura. A abertura oficial acontece no dia 14 de setembro, às 19h, com o espetáculo Canto dos Malditos, do paulistano Marcos Abranches, em apresentação inédita em Belo Horizonte. Com uma programação totalmente gratuita e acessível, o evento se estende até o dia 30 de setembro.



O festival contará com espetáculos teatrais, de dança, performances, contação de histórias, filmes, lançamento de livros, rodas de conversa, debates e oficinas protagonizados por artistas com e sem deficiência, e, pela primeira vez, recebe em Minas Gerais artistas de outros três estados brasileiros: Ceará, Paraná e São Paulo.



“Vamos fazer com que o Acessa BH seja um espaço potente de encontro, transformação, discussão e de troca de experiências, onde todos possam se divertir, refletir e aprender. Isso é muito importante reforçar: o Acessa BH é um Festival para todos!”, afirma Lais Vitral, idealizadora e curadora do Festival.



Teatro



Outro destaque da 3ª edição do Festival ‘Acessa BH’ são os nove espetáculos inéditos em Belo Horizonte: Canto dos Malditos, de Marcos Abranches (SP); O Subnormal – uma história de baixa visão, de Cleber Tolini (SP); Corpo Celeste, de Giovanni Venturini (SP); Adaptat, de Lívea Castro | Nó Movimento em Rede (PR), e as produções mineiras Terra Raiz, de Sara Marchezini e Renata Mara; O Menino do olho que vê, de Dudu Melo; A óperária de Brisa Marques e Samuel Samways; Migrantes de si, de Renata Mara e Samuel Samways, e ‘Lunáticas’, do grupo Sapos e Afogados. Desses, dois espetáculos possuem dramaturgia audiodescritiva: ‘O Subnormal – uma história de baixa visão’ e ‘O menino do olho que vê’.



Cinema



Pela primeira vez, o festival Acessa BH traz na programação produções audiovisuais. São quatro curtas e um longa-metragem. O que pode um corpo? e Possa Poder, de Victor di Marco e Márcio Picoli (RS); Partindo do princípio que a Terra é plana, sou toda curva e desvio, de Jéssica Teixeira (CE); e Big Bang, de Carlos Segundo (MG), são os curtas que estarão em cartaz, em sessão comentada pelos diretores Jéssica Teixeira e Victor di Marco e pelo ator Giovanni Venturini.



O festival também apresenta o longa ‘O artista e a força do pensamento’, um filme de Elder Fraga sobre o artista Marcos Abranches, que estará no festival com seu solo ‘Canto dos Malditos’, além de ministrar a oficina ‘Dança para todos os corpos’.



Lançamentos de livros



Celebrando os 20 anos do Núcleo de Criação e Pesquisa Sapos e Afogados, Juliana Saúde Barreto lança seu livro “Submersa, vinte anos entre Sapos e Afogados”. O livro revela a jornada do grupo de teatro dirigido pela atriz Juliana Saúde Barreto, na cidade de Belo Horizonte. Outro lançamento será de “Casa Breve, uma atriz louca em três tempos”, primeiro livro da atriz e performer Viviane de Cassia Ferreira.



Mais informações e a programação acesse aqui