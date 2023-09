ANAC realiza 2ª pesquisa de opinião pública com regulados e passageiros

O levantamento permitiráfazerumaanálise comparativa dos dados obtidos na primeira pesquisa, realizada em 2021. Neste ano, houve a ampliaçãodoescopodos tópicos abordados para entender,com cada vez mais clareza,a opinião dos públicos sobre assuntos relacionados à aviação civil e ao órgão. Como procedimento, busca-se obter mais insumos para o aprimoramento contínuo do desempenho das atividades da ANAC.

Oquestionário está dividido em duas frentes:Pesquisa com Usuários de Transporte AéreoePesquisa com Público Regulado. Em comparação com a primeira pesquisa, os tópicos abordados são mais amplos e abordam novos temasrelevantespara a sociedade dentro do âmbito da atuação da ANAC, como meio ambiente e questões relacionadas à diversidade e equidadesocial.