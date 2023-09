Evento de cultura geek se realiza na Funarte MG

Uma convenção que celebra a cultura “geek” se realiza na Funarte MG, em Belo Horizonte (MG) nos dias 9 e 10 de setembro de 2023, das 10h às 17h. O nome do evento éKaiso Geek Con.

A programação reúne muitas e diversificadas atividades, tais como: desfile de “cosplays”; jogos – digitais e também de tabuleiro, cartas e RPG* (jogos de vivências de personagens); gincanas; espaço para “artistas independentes”; bate-papo com um ator dublador; oficinas; estúdio “cosplay” e de fotografia do estilo; brincadeiras interativas; estandes com produtos temáticos, como bonecos esculturais (“figuras de ação”), camisetas e canecas; além de área de alimentação; entre outras atrações.

Os preços dos ingressos são populares – com algumas atividades pagas em separado ou incluídas no ingresso. AKaiso Geek Contem caráter beneficente, com meia-entrada para todos aqueles que doarem 1Kg de alimento não perecível.

O universo “geek” e alguns dos seus termos

Com muitos significados, a palavra “geek” geralmente designa a pessoa que conhece e está continuamente muito interessada em alguns nichos culturais específicos – geralmente alguns nichos da chamada “cultura pop”, tais como: filmes, séries, quadrinhos e livros de alguns gêneros – como ficção científica e fantástica e de super-heróis; jogos, tanto digitais quanto analógicos (como os de tabuleiro e cartas); e figuras de ação – mais conhecidas pelo termo em inglês “action figures”; além de tecnologia – principalmente a da informação, como informática – e temas afins. A palavra também é correlacionada ao que se denomina "cultura nerd".

“Cosplay” é uma prática cultural e artística adotada para diversão, por gosto relacionado a certos nichos “pop”. Consiste em fantasiar-se como personagens de mangás (estilo de quadrinhos criado no Japão), desenhos animados, filmes ou séries, também assumindo o comportamento característico desses personagens. Geralmente o “cosplay é adotado em convenções ou festas temáticas, realizadas para reunir entusiastas da prática.

* RPG significa “role-playing game”, do inglês jogo “de rolar os dados”, no qual os participantes constroem personagens para vivenciar uma ação, com um tema pré-determinado, mas cujo enredo varia conforme as decisões dos jogadores. Já * * “Jogos de cartas modernos” é um termo da comunidade entusiasta. Define jogos nos quais não se utilizam os baralhos comuns, mas sim específicos para certos jogos – geralmente com boa dose de estratégia.

Desfile e Apresentação Cosplay – atividade performática, na qual “cosplayers” representam personagens.

– atividade performática, na qual “cosplayers” representam personagens. Artist Alley , “um espaço que enaltece o trabalho e talento dos artistas independentes”.

, “um espaço que enaltece o trabalho e talento dos artistas independentes”. Bate papo especial com o dublador Francisco Junior (@jrfranciscojunior), com sua voz marcante e versátil, ele deu vida a personagens amados pelos fãs – super-heróis,e outros.

Convidada especial Moo Chan (@kidzastr): além cosplayer, Moo é atriz, cantora e dubladora, possui um canal no youtube chamado KIMOTI junto com @tati_mafort que fala sobre conteúdo de mangás, animes (desenhos animados com estilo mangá), e outros temas relacionados a esse universo. Também produz conteúdo para o canal Bentô.

Workshop Maquiagem Halloween: “Desvende os segredos do universo sombrio da maquiagem de Halloween”, diz a realizadora, a maquiadora Ana Furbino (@annfurb)

Arena Kpop. O estilo musical “k-pop” é a abreviatura do inglês “korean pop”. É a chamada música “pop” da Coréia do Sul. Estão agendadas na Arena apresentações de dança, gincanas, “random play dance” (desafio de dança típico do estilo, no qual seus praticantes se comunicam por meio da linguagem corporal), entre outras atividades.

O estilo musical “k-pop” é a abreviatura do inglês “korean pop”. É a chamada música “pop” da Coréia do Sul. Estão agendadas na Arena apresentações de dança, gincanas, “random play dance” (desafio de dança típico do estilo, no qual seus praticantes se comunicam por meio da linguagem corporal), entre outras atividades. Jogos de realidade virtual e ritmo

Jogos de cartas “modernos”*, de tabuleiro e RPG

Estúdio de Fotografia para Cosplayers , com dois cenários. Presença do fotográfo: Lucas Freitas Fotografias (@lucasfreitasfotografia).

, com dois cenários. Presença do fotográfo: Lucas Freitas Fotografias (@lucasfreitasfotografia). Estúdio cosplay por um dia . É um espaço temático, onde as pessoas poderão “se produzir para um ensaio”, com fotos gratuitas. No local, estará disponível um catálogo de “cosplays” que estarão no evento, para escolha, além de maquiagem.

. É um espaço temático, onde as pessoas poderão “se produzir para um ensaio”, com fotos gratuitas. No local, estará disponível um catálogo de “cosplays” que estarão no evento, para escolha, além de maquiagem. Estandes com produtos temáticos como figuras de ação, canecas, camisas, pelúcias entre outros

Brincadeiras interativas com o público.

Enquanto entusiastas do meio “cosplay” há mais de uma década, os organizadores da Kaiso Geek Con, Patrícia Nikos e Vinícius Beni têm como objetivo trazer ao público da Capital Mineira uma nova experiência, “incrível e imersiva no mundo geek”, afirmam eles. Comentam que o evento “é mais do que uma convenção”: é “a concretização de um sonho”, com uma programação de valor acessível. “Queremos unir fãs de todas as gerações, criando memórias inesquecíveis, preciosas para familiares e amigos; compartilhar momentos icônicos; e explorar um mundo fantástico”, completam, convidando: “Junte-se a nós no e faça parte dessa celebração da cultura nerd!”.

Sobre a meia-entrada com 1k de alimento não perecível, os organizadores concluem: “Acreditamos que a solidariedade e o cuidado com o próximo são essenciais”.

Evento

Kaiso Geek Con

Dias 9 e 10 de setembro de 2023, das 10h às 17h

Classificação Indicativa: 16 anos

Menores de dez anos somente poderão entrar acompanhadas dos pais ou de responsável. Crianças e adolescentes com idade igual ou superior a dez anos poderão estar desacompanhadas, mediante preenchimento de autorização dos pais, tutores, curadores ou responsáveis, com assinatura manual.

Ingressos on-line, no link: www.sympla.com.br/evento/kaiso-geek-con/2092609

Funarte MG

Rua Januária, 68 - Centro, Belo Horizonte (MG)

Mais informações

Sobre o evento: @patricianikos e @vinicius_beni

Sobre a Funarte MG: [email protected]