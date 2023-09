Exposição coletiva ‘Pedacinho's Island’ reúne 18 artistas na Funarte SP

A Galeria Mario Schenberg do Complexo Cultural Funarte São Paulo recebe, no período de 2 de setembro a 1º de outubro, a exposição coletivaPedacinho's Island. A visitação é gratuita.

A mostra reúne obras de pintura, desenho, escultura e vestuário, entre outras técnicas. As obras foram criadas por 18 artistas, dos municípios de São Paulo (SP), Porto Alegre (RS) e Rio de Janeiro (RJ). A curadoria é assinada por Yuki Zarate, Natha Calhova, Lívia Liu, Céu Isatto, Luna Girão e Luah Souza.

“Estrelas, tecidos, objetos pontiagudos, brilhos, volumes e espessuras são alguns dos elementos e materialidades presentes nos trabalhos”, comentam os curadores e curadoras. “Há um conjunto de forças produzidas na relação entre as obras, cujos formatos pequenos parecem potencializar umas às outras, oposições acompanhadas de um forte apelo visual e tátil”, explicam, acrescentando que essas mensagens ora convidam à aproximação, ora a repelem.

Pedacinho's Islandtambém conta com uma instalação coletiva que, de acordo com os organizadores, “emerge do diálogo percebido nas poéticas” dos autores e autoras. “A exposição propõe um olhar em torno desse espaço de memória presente de diferentes formas no processo criativo e trabalho de cada um”, observam.

Os artistas expositores se conheceram de diferentes maneiras e momentos – alguns apenas virtualmente. “Nesse contexto de web amizades, descobriram que havia um lugar comum para todos: a memória e a sensação de uma eterna adolescência”, dizem os(as) curadores(as).

