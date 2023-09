A Galeria Flávio de Carvalho, do Complexo Cultural Funarte SP, recebe a exposição‘Ecoartivismo Sampa’, um manifesto visual de um coletivo de artistas em favor da sustentabilidade do meio ambiente. Com entrada gratuita, a mostra fica aberta à visitação de terça a domingo, das 10h às 22h, até o dia 1º de outubro de 2023.

“O evento mistura artes e meio ambiente para propor uma reflexão sobre ecologia no mundo contemporâneo, sendo um grande alerta ao desrespeito e as agressões contínuas da humanidade ao planeta Terra”, destacou a produção.

Durante a exposição coletiva, será homenageado o artista performático paulistano José Roberto Aguilar, ícone do ecoartivismo.

Serviço:

Exposição ‘Ecoartivismo Sampa’

Temporada:02 de setembro a 01 de outubro de 2023 (terça a domingo)

Horário: 10h às 22h

Entrada gratuita

Local: Galeria Flávio de Carvalho - Complexo Cultural Funarte SP - Alameda Nothmann, 1058, Campos Elíseos - São Paulo (SP)