Rio espera ter 75% dos leitos ocupados no feriadão de 7 de setembro

Pesquisa doSindicato Patronal dos Meios de Hospedagem da Cidade do Rio de Janeiro (HotéisRIO), divulgada nesta segunda-feira (4), aponta para uma taxa de ocupação média de 75,34% no município no feriado prolongado da Independência, que começa em 7 de setembro.. Os destaques são os bairros de Ipanema e Leblon (83,94%), Leme e Copacabana (80,91%), Barra da Tijuca e São Conrado (80,37%). Flamengo e Botafogo (64,15%) e centro (57,55%).

Em entrevistaàAgência Brasil, o presidente do HotéisRIO, Alfredo Lopes, estimou que a taxa de ocupação pode se elevar ainda mais, “porque o mercado nacional faz reserva muito em cima da hora. Então, você pode ter um acréscimo ainda na ocupação”.

Alfredo Lopes avaliaque, após a queda causada pela pandemia de covid-19, o setor hoteleiro já teve uma boa recuperação desde o final do ano passado, com oréveillone, depois, o carnaval. “A gente segue, principalmente, na ocupação do mercado de turismo de lazer. O turismo corporativo começou a voltar agora no segundo semestre e a gente espera ter ele normalizado até o final do ano”.

A expectativa de Lopes é ter uma ocupação já totalmente normalizada a partir do início do ano que vem. “Já chegamos a bater alguns recordes aí, tanto noréveillon, como no carnaval, e estamos tendo ocupações bem elevadas nos finais de semana, em todo o Rio de Janeiro. No mercado corporativo, a gente começa a ter grandes feiras”. Para o período de 27 a 29 deste mês, está programada a feira da Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav), que acontecerá no Riocentro..

O presidente do HotéisRIO diz acreditar que noréveillondeste anoa hotelaria deve registrar 100% de ocupação. A prefeitura já elaborou o caderno de encargos com antecedência e a empresa organizadora do evento já foi selecionada. Lopes adiantou que está prevista coletiva do governador Cláudio Castro e do prefeito Eduardo Paes para divulgação dos showsda virada do ano. “Isso é muito importante para a venda de reservas nos hotéis. Mas tem uma boa procura já”, adiantou.

O município do Rio de Janeiro tem entre seus principais visitantes, no turismo doméstico, turistas oriundos de São Paulo, tanto da capital como do interior, e de Minas Gerais.