SC vai presidir o Fórum Nacional de Executores de Defesa Agropecuária da Regional Sul

Foto: ASCOM/Cidasc

O Fórum Nacional de Executores de Defesa Agropecuária da Regional Sul (Fonesa Sul) reuniu representantes do agro, nesta quinta-feira (31/08), além de técnicos e lideranças do setor produtivo, para discutir, entre outros temas, a Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP). O encontro ocorreu no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS), durante a 46ª Expointer. A reunião foi encerrada com a eleição de Celles Regina de Matos, da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), para a presidência do Fonesa para os próximos dois anos.

O comando deste órgão é exercido de forma rotativa pelos estados. Em sua fala, a presidente da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), Celles Regina de Matos, destacou a importância da união dos estados do Sul. “Estamos construindo políticas públicas em conjunto para o fortalecimento do agronegócio no Sul do Brasil. E essa interlocução é importantíssima para podermos avançar e conquistar mais mercados para o Brasil e especialmente para os estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul”, frisa Celles.

O Fórum representa todos os órgãos estaduais de defesa agropecuária. Seu objetivo é definir as diretrizes da política de sanidade animal e vegetal e promover a permanente articulação entre os órgãos de defesa agropecuária, com vistas ao desenvolvimento harmônico e integrado das ações de sanidade animal, vegetal e inspeção higiênico-sanitária e tecnológica dos produtos de origem animal e vegetal.

As demandas apresentadas na reunião do Fonesa Sul serão encaminhadas ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para posterior discussão. A reunião foi encerrada com a eleição de Celles Regina de Matos, da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), para a presidência do Fonesa para os próximos dois anos.

Realizado periodicamente, o Fonesa viabiliza a permanente articulação entre as instituições, fortalecendo e integrando ações de sanidade animal, vegetal e inspeção higiênico-sanitária e tecnológica dos produtos de origem animal e vegetal.

