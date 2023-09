Abertas as inscrições para concurso nacional de vinhos e espumantes

Para se inscrever é exigida uma produção anual de até 40 mil litros – Foto: Aires Mariga/Epagri

O prêmio CNA Brasil Artesanal 2023 , edição Vinhos e Espumantes , está com as inscrições abertas até sexta-feira, 8. A premiação é da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil em parceria com a Epagri, Epamig e Associação Brasileira de Sommeliers. Com premiação em dinheiro, os vencedores terão os produtos reconhecidos pela entidade e obterão o selo de participação.

“Um dos pré-requisitos é que o produtor tenha uma produção anual de até 40 mil litros e que encaminhe laudo analítico dos seus vinhos, com padrões de identidade e qualidade”, explica o pesquisador Vinicius Caliari, da Estação Experimental da Epagri em Videira (EEV). Esta é uma oportunidade para produtores catarinenses de vinhos e espumantes serem reconhecidos nacionalmente.

Caliari destaca que a Epagri atua ativamente na organização desse concurso nacional, inclusive com corpo técnico para o julgamento dos vinhos . “É muito importante a participação de nossa empresa nessa ação de fomento para o desenvolvimento e a qualidade de produtos que sejam agradáveis aos consumidores”, salienta o pesquisador.

Embora as inscrições se encerrem esta semana, no dia 8, o envio de amostras ao júri técnico vai até 15 de setembro. O júri técnico tem até o dia 20 de outubro para avaliar vinhos e espumantes. Depois, amostras dos cinco produtos finalistas de cada categoria serão analisadas sensorialmente por um júri popular, em data a ser definida pelos organizadores.

A inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo endereço eletrônico cnabrasil.org.br/premio-vinho-2023

Ouça sobre essa premiação no podcast da Epagri, o Panorama Agrícola.